سمنانی ها برترین های ادبیات و طنز جشنواره جوان ایرانی

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: پنج‌ نفر از جوانان استان سمنان در لیست برترین های جوانان بخش ادبیات و طنز جشنواره جوان ایرانی هستند که آزاد قدرتی از سمنان نفر اول بخش ادبیات و طنز جشنواره جوان ایرانی شد.

وی با بیان اینکه جشنواره کشوری جوان ایرانی با معرفی نفرات برتر در بخش ادبیات و طنز در شرایطی به کار خود پایان داده است، گفت: نویسندگان سمنانی از نویسندگان جوان استان سمنان هستند که با دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همکاری می‌کنند.

به گفته وی، در شعر نو غزل آزاد مقدم، در نثر طنز مهدی محمودی و در داستانک علیرضا قدرتی شایسته تقدیر این جشنواره شدند و در بخش داستام مهرناز حسن‌آبادی مقام سوم را به خود اختصاص داد و در بخش داستان طنز آزاد قدرتی مقام اول این جشنواره را به خود اختصاص داد.

وی همچنین از حضور سه فیلم از کارهای تولیدی حوزه هنری استان سمنان در منتخبین جشنواره خاوران خبر داد و گفت: 2 اثر انیمیشن و یک اثر داستانی به بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای خاوران راه پیدا کرد.

دانایی اضافه کرد: "دیوار" به کارگردانی رضا عابدی و "پیک آسمانی" به کارگردانی مریم علی‌رحیمی در بخش انیمیشن و "ققنوس" به کارگردانی مرتضی محمدی در بخش فیلم کوتاه داستانی به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا کردند.