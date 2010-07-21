قزوین سرآمد توسعه تفکر شیعی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم ظهر چهارشنبه در همایش یک روزه "حکمت شیعی، علم و تمدن اسلامی" که در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: قزوین در گذشته مهد علم و تمدن بوده و اولین حکومت شیعی در ایران در این منطقه پایه گذاری شده است که به نوبه خود بیانگر اهیمت و جایگاه این استان در حکمت و تفکر اسلامی و شیعی است.

وی افزود: حضور علما، دانشمندان و پیش قراولانی چون ملاصدرا، شیخ بهایی و میرداماد در قزوین و وجود بزرگانی چون علامه رفیعی قزوینی بیانگر جایگاه و اهمیت این شهر در توسعه حکمت و فلسفه و کلام شیعی است که با توجه به این پیشینه بدون مبالغه می توانیم قزوین را صاحب یک تفکرو مکتب فلسفی و عرفانی بدانیم.

استاندار با اشاره به نقش حکمت شیعی در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی تصریح کرد: وجود اماکن متبرکه و امامزادگان در قزوین دلالت بر حضور تأثیرگذار فرهنگ شیعی در این شهر تاریخی و کهن دارد که انتظار می رود ابعاد این موضوع در این همایش علمی تشریح شود.

وی خاطرنشان کرد: 40 سال است که در زمینه آثار و خدمات تاریخ و تمدن اسلامی در این خطه از کشور تحقیق می شود که امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای علمی استان بتوانیم در جهت تبیین و تدوین این آثار و خدمات لازم گام های موثری برداریم.