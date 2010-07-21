نمایشگاه عرضه صنایع دستی در آذربایجان غربی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد عبدلی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به دنبال قطعی شدن میزبانی ارومیه برای برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی کاپ آسیا، معاونت صنایع‌دستی آذربایجان غربی چندین غرفه فروش صنایع‌دستی برای مهمانان خارجی برپا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات با حضور تیم های هشت کشور آسیایی برگزار می‌ شود، اظهار داشت: میزبانی بازیهای آسیایی کی از بهترین فرصتها برای هنرنمایی صنعتگران استان خواهد بود.

این مسئول با بیان اینکه شش غرفه‌ فروش صنایع ‌دستی در هتل بین المللی پارک و مهمانسرای جهانگردی ارومیه برپا می‌شود، ادامه داد: تولیدات عرضه شده در این نمایشگاه شامل پیکره تراشی، منبت، شیشه گری و مصنوعات چرمی خواهد بود.

عبدلی خاطرنشان کرد: غرفه‌های فروش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی آذربایجان غربی از 8 تا 17 مرداد ماه دایر خواهد بود.

نمایشگاه تابستانه صنایع دستی آذربایجان غربی دایر شد

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: نمایشگاه تابستانه صنایع دستی استان از 28 تیرماه تا 20 مردادماه به منظور آشنایی مسافران تابستانی با صنایع دستی استان و عرضه تولیدات هنری و صنایع دستی هنرمندان و صنعتگران درخانه گردشگری ارومیه واقع در خیابان امام دایر شد.

به گفته عبدلی در این نمایشگاه 500 اثر نفیس هنری در 24 غرفه در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد که آثار چوبی عرضه شده در این نمایشگاه شامل رشته های منبت، معرق، مشبک، ریزه کاری، نازک کاری، حاشیه کاری، و پیکره تراشی است.

این مسئول سفال، سرامیک، شیشه گری، تراش روی شیشه، تابلو برجسته، تابلو های مسی، مینیاتور، خاتم، گلیم، سرمه دوزی و لباس های سنتی را از دیگر رشته های عرضه شده در این نمایشگاه عنوان کرد.