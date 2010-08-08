دکتر محمد بقایی (ماکان) در گفتگو باخبرنگار مهر در مورد این‎که تابستان برای استاددانشگاه اوقات فراغت است تعریف شما از مفهوم "فراغت" چیست، گفت: فراغت برای هر صنفی معنای خاص دارد، می‌تواند از استراحت مطلق که خواهر مرگ است باشد تا آفرینش و محصولات ذهنی. طبیعی است که برای افراد فرهیخته فراغت به معنای تن‌آسایی و اتلاف وقت نمی‌تواند باشد بلکه استفاده از لحظه‎ها و اوقات زندگی به منظور آفریدن و خلق کردن است.

وی افزود: اما آنچه که در این میان مورد نیاز افراد فرهیخته است تا فراغت آنان دارای معنا شود این است که امکانات تحقق اندیشه‌ها و افکارشان فراهم باشد نظیر دستیابی سهل و آسان به مراکز اطلاعاتی مانند کتابخانه‎ها و کانونهایی از آن دست و همچنین ایجاد انگیزه‎هایی از سوی نهادهای معتبر فرهنگی به منظور تشویق اهل معرفت، ایجاد شغل در آنان برای تولیدات فکری تا اوقات فراغت آنان معنایی در سطح شخصیتشان داشته باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت درمورد این‎که این اوقات تا چه میزان برای تداوم تحقیقات و پژوهشهای یک استاد ضروری هستند هم گفت: طبیعی است که زمان کافی و بی دغدغه برای خلق هراثر دانشگاهی و هنری نقش اساسی را ایفا می‎کند. از همین روست که برای استادان و مدرسان دانشگاهها در همه دنیا ساعات کمتری برای کار در نظر می‎گیرند تا از وقت اضافی خود برای مطالعه و تحقیق استفاده کنند اما این طرح در صورتی می‎تواند مفید واقع شود که امکانات معیشتی محقق فراهم باشد و دغدغه عقل معاش در میان نباشد.

این محقق و پژوهشگر درپایان یادآورشد: در غیر اینصورت به جای آن‎که ساعات فراغت صرف تحقیق شود انگیزه غم نان سبب می‎شود تا استادان وقت فراغت خود را صرف تدریس و حتی کارهای ابتدایی دردیگر مراکز کنند که متاسفانه این مشکل تا سطح دبیران و معلمان نیز سرایت کرده است.