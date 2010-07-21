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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

شایق:

تخریب نخلستانها بم را از فهرست میراث فرهنگی یونسکو خارج می کند

تخریب نخلستانها بم را از فهرست میراث فرهنگی یونسکو خارج می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار بم با اشاره به ثبت منظر تاریخی شهر بم در فهرست جهانی یونسکو گفت: ادامه روند فعلی تخریب نخلستانها، بم را از این فهرست خارج می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین شایق ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بم، بر حفظ منظر تاریخی و فرهنگی شهر بم تاکید کرد.

وی اظهار داشت: به دلیل بافت خاص منظر شهر بم و وجود قنوات و نخلستانها و باغهای وسیع در این شهر منظر بم در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است که تخریب نخلستانها و تغییر کاربری که توسط افراد سودجو پس از زلزله صورت گرفت و در برخی موارد همچنان انجام می شود این منظر را با خطر مواجه کرده است.

وی با تاکید بر برخورد شدید با متخلفان و تغییر کاربری نخلستانها در بم، گفت: خشکاندن نخلستانها موجب می شود بم از فهرست میراث جهانی خارج شود.

فرماندار بم تصریح کرد: نظارت دقیقی بر حفظ منظر شهر انجام می شود و حتی اگر نخلستانها به دلایلی از جمله کهنسالی خشک شوند با کشت نهالهای جدید کاربری کشاورزی بم محفوظ می ماند و اجازه تغییر کاربری به مسکونی یا تجاری داده نمی شود.

وی ادامه داد: در راستای حفظ این نخلها بزودی کار پلاک گذاری و سرشماری همه نخلهای شهر بم آغاز می شود.

وی گفت: حفظ کاربری کشاورزی شامل درختانی از جمله "توت" و "انار" نیز می شود.

کد مطلب 1120845

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