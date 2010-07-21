خبر انتقال منافقین به مرز شمال غرب ایران در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه طبق اخبار رسانه ها قرار است منافقین را به رشته کوه های قندیل واقع در شمال غرب مرز جمهوری اسلامی ایران انتقال دهند آیا این خبر صحت دارد یا خیر، گفت: ما هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم اما استکبار جهانی و بیگانگان از هر امکان و اقدامی در جهت ضربه زدن به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند که به لطف خداوند متعال همواره تیرشان به سنگ خورده است.

وی در مورد شناسایی و دستگیری عناصری که در زاهدان عملیات تروریستی انجام دادند نیز گفت: این موضوع را پیگیری می کنیم البته ما این عوامل را می شناختیم و به زودی با قاطعیت با آنها برخورد خواهیم کرد و به سزای اعمال ننگینشان خواهند رسید.

وزیرکشور در بخش دیگری از سخنانش درباره برقراری امنیت در مرز ایران و پاکستان نیز عنوان کرد: مناطق مرزی ما با پاکستان نباید تبدیل به حیاط خلوت اشرار شود.

نجار با بیان اینکه مرز جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش امن ترین مرزهاست، گفت: انتظار داریم که آنها هم اجازه ندهند که اشرار و گروهک های تروریستی از این نقاط علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که دست به ترورهای کور می زنند هدفشان ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و همچنین خدشه دار کردن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر کشور در مورد اینکه آیا اراده ای از سوی دولت پاکستان برای پیگیری موضوع عملیات تروریستی زاهدان وجوددارد یا خیر گفت: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم.