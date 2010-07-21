وزیران آقای "تغییر" در سئول ؛ بوی جنگ از شبه جزیره کره می آید

"هیلاری کلینتون" پس از پایان کنفرانس افغانستان راهی سئول شد و هنگام ورود به کره جنوبی هدف از این سفر را اعلام همبستگی با سئول و فرستادن پیامی صریح به کره‌ شمالی اعلام کرد.

این در حالی است که "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا نیز هم اکنون در سئول به سر می برد.

البته گیتس از چند روز قبل به کره جنوبی سفر کرده و در این مدت ضمن دیدار با مقامات بلندپایه سئول در جریان جدیدترین تحولات میان دو کره قرار گرفته است.

هیلاری کلینتون و رابرت گیتس در کنار همتایان کره ای خود

گیتس در این دیدارها ضمن رایزنی با مقامات کره از نزدیک در جریان برنامه رزمایش مشترک آمریکا-کره جنوبی که قرار است هفته آینده در آبهای شبه جزیره کره آغاز شود، قرار گرفت.

مقامات عالیرتبه آمریکایی از رزمایش نظامی مشترک ایالات متحده و سئول به عنوان ارسال سیگنالی قوی برای بازدارندگی هسته ای کره شمالی یاد کرده اند.

همچنین "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا که دیروز سه شنبه در جمع نظامیان ایالات متحده در اردوگاه کیسی در کره جنوبی سخن می گفت، اعلام کرد: در رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی که اواخر این ماه در سواحل شبه جزیره کره برگزار می شود، 10 کشتی آمریکایی، هشت ناو کره جنوبی و چندین جنگنده شرکت می کنند.

رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی درحالی برگزار می شود که کره شمالی این اقدام را بسیار خطرناک و تحریک آمیز خوانده است.

در این میان کلینتون و گیتس در حالی در سئول به سر می برند که مردم این شهر امروز با تجمع در برابر محل اقامات آنها خواستار پایان دادن به تنشهای میان دو کره شدند.

تنشهای میان دو کره از زمان غرق شدن یک ناو کره جنوبی در آبهای مورد مناقشه دو کشور به اوج خود رسید. از ماه مارس که کشتی جنگی کره‌ جنوبی در حادثه‌ ای که عامل آن کره ‌شمالی معرفی شد غرق گردید، تنش بین دو کشور افزایش یافته است.

کره ‌شمالی می‌ گوید که ناو کره‌ جنوبی را غرق نکرده، اما گروهی از بازرسان بین ‌المللی اژدر شلیک شده از زیردریایی کره‌ شمالی را عامل غرق شدن ناو "چئونان" اعلام کرده‌ا ند. در این حادثه ۴۶ ملوان کره‌ جنوبی کشته شدند.



کره جنوبی از لزوم تنبیه مناسب پیونگ یانگ به خاطر این اقدام سخن می گوید و البته در این میان کره شمالی هم بیکار ننشسته و از امکان مقابله به مثل سخن گفته است.

کره شمالی پیشتر کره شمالی اتهام وارده را "ساختگی" خوانده و هشدار داده که "تشدید تحریکات" توسط کره جنوبی منجر به "جنگ تمام عیار" خواهد شد. به گفته محافل کره شمالی "این به معنای جنگ مقدس آحاد ملت، خلق و دولت" است.



در شرایطی که تشنج در شبه جزیره کره پیوسته افزایش می ‌یابد، ناظران سیاسی میدان عمل کره جنوبی را برای مقابله با همسایه شمالی تنگ می ‌بینند. تحریمهای بین ‌المللی تا کنون نتوانسته کره شمالی را متوقف کند.



بر همین اساس جنگ میان دو کشور فاجعه بار خواهد بود زیرا سئول پایتخت کره جنوبی تنها ۶۰ کیلومتر از مرز دو کشور فاصله دارد.

در این میان آمریکا نیز آتش بیار معرکه شده و باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور با صدور بیانیه‌ ای کره شمالی را به "تعرض" متهم کرده است.



بر همین اساس، احتمال آغاز جنگ در شبه جزیره کره با توجه به آتش افروزی های آمریکا و حضور نظامی این کشور در کره جنوبی چندان دور از ذهن نیست.