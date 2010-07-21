ارائه اظهارنامه مالیاتی از مرز 3 میلیون و 100 هزار فقره گذشت

محمود شکری در گفتگو با مهر در مورد تعداد و زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اصناف گفت: تا پایان روز سه شنبه 29 تیرماه سال جاری تعداد 3 میلیون و 144 هزارو 699 فقره اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور شده است.

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پایان مهلت تعیین شده برای تسلیم اظهارنامه ها در شهر تهران، شمیرانات، شهرری، بومهن و استان خوزستان تا پایان روز شنبه دوم مردادماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، دفاتر سازمان امور مالیاتی در شهرها و مناطق مذکور در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه هفته آتی تا ساعت 22 نیز آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی هستند، همچنین شعبات بانکهایی که با سازمان امور مالیاتی همکاری می کنند و آدرسهای آنها در این دفاتر وجود دارد، نیز در این روزها آماده ارائه خدمات به مودیان مالیاتی هستند.

شکری با تاکید بر اینکه مودیان سایر استانها فقط تا پایان فردا پنج شنبه 31 تیرماه جاری برای تسلیم اظهارنامه ها زمان دارند، تصریح کرد: حتی سایر استانهای شهر تهران که اسامی آنها ذکر نشده است نیز تا پایان فردا پنجشنبه مهلت دارند.

وی با بیان انکه ارزش ریالی اظهارنامه های تسلیم شده هنوز مشخص نشده است، عنوان کرد: پیش بینی می شود که تا پایان مهلت های اعلام شده اظهارنامه های تسلیم شده به سازمان امور مالیاتی به 3.5 میلیون فقره برسد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: متاسفانه مودیان مالیاتی در روزهای پایانی مهلت‌های تعیین شده بیشترین مراجعه را برای تسلیم اظهارنامه ها دارند.