برداشت رطب از نخلستانهای بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدتقی منوچهری بعد ازظهر چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: پنج میلیون و 700 هزار اصله نخل در استان بوشهر وجود دارد که پیش بینی می شود 32 هزار تن رطب از آنها برداشت شود .

وی اظهار داشت: در سال گذشته 28 هزار تن رطب از نخیلات استان بوشهر برداشت شده که پیش بینی می امسال ما افزایش 15 درصدی نسبت به سال گذشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: کبکاب، استعمران و شکر، عمده ترین انواع رطب است که بیشتر از نخلستان های شهرستان های دشتستان ، تنگستان و دشتی به دست می آید .