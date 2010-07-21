مشکلات بازیکنان فوتبال کرج در زمینه قراردادها کاهش یافته است

رمضان کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بزرگترین مشکل ما در سالهای گذشته، قرارداد بازیکنان بوده و امسال با همت مسئولان هیئت فوتبال و همکاری اعضای کمیته اجرایی و مسئولان تیمها کلیه قراردادها در سال 89 با شرایط فوق العاده و دقت فراوان با حضور کلیه بازیکنان در دفتر هیئت فوتبال بسته شد.

وی ادامه داد: همچنین با چک کردن مدارک طبق قوانین روز توسط کادر اجرایی بسیاری از مشکلات از قبیل تکمیل نبودن مدرک برخی از بازیکنان برطرف شده است.

این مسئول در خصوص تاریخ شروع مسابقات فوتبال کرج بیان کرد: این مسابقات با همکاری مسئولان محترم اداره تربیت بدنی و هیئت فوتبال از 27 خردادماه آغاز شده و در حال حاضر، هفته چهارم دسته برتر بزرگسالان 1 و 2 در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: همچنین هفته دوم امید 1 و 2 و جوانان 1 و 2 نیز به صورت مرتب برگزار می شود ضمن اینکه مسابقات فوتبال پیشکسوتان بالای 45 سال نیز با حضور هشت تیم در یک گروه با حضور تعداد کثیری از ملی پوشان مسابقات فوتبال کشور در زمین چمن مصنوعی در حال برگزاری است.

هنوز گزارشی جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیته انضباطی ارجاع ندادیم

این مسئول خاطرنشان کرد: تا این لحظه که هفته چهارم را سپری می کنیم، هنوز گزارشی جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیته انضباطی ارجاع ندادیم و تیمها همکاری بسیار خوبی داشته اند ضمن اینکه داوران ما نیز قضاوت خوبی داشته اند.

وی گفت: آخرین برنامه ریزی تا 20 مردادماه یعنی یک روز مانده به ماه مبارک رمضان است و از اول ماه رمضان تا عید سعید فطر، کلیه مسابقات فوتبال کرج به جز نوجوانان و نونهالان به مدت یک ماه تعطیل است و این ماه نیز به عنوان نیم فصل مسابقات فوتبال کرج تلقی می شود.

بعد از افطار، هر شب مسابقات فوتسال جام رمضان برگزار می شود

کوچکی یادآور شد: بعد از افطار، هر شب مسابقات فوتسال جام رمضان در سالن انقلاب و احتمالا سالن نشاط انجام خواهد شد.

مسئولان فوتبال کرج حمایت همه جانبه خود را از نماینده های این فوتبال دریغ نکنند.

وی افزود: درلیگ برتر سایپای کرج را داریم که امیدواریم مسئولان فوتبال کرج به ویژه شورای شهر، تربیت بدنی و هیئت فوتبال حمیات همه جانبه خود را از نماینده های فوتبال کرج دریغ نکنند تا فوتبال کرج به جایگاه واقعی خود دست یابد.

کوچکی اضافه کرد: تیم سایپا در لیگ برتر با نام کرج به جنگ رقیبان می رود درحالیکه تماشاگران خونگرم و متعصب کرج با حضور پرشور خود می توانند ثابت کنند که انتخاب این شهر برای چند نوبت به عنوان بهترین میزبان لیگ برتر کشور اتفاقی نبوده است.