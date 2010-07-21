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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

طرح قرآنی 1444 در بقاع متبرکه کرمان برگزار می شود

طرح قرآنی 1444 در بقاع متبرکه کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه کرمان از اجرای طرح 1444 در راستای غنی سازی اوقات فراغت و ارتقاء فرهنگ جامعه در کرمان خبرداد.

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طرح قرآنی 1444 با محوریت سوره‌ مبارکه‌ کهف و به مناسبت یک هزار و چهارصد و چهل و چهارمین سال نزول قرآن کریم، در راستای شعار تبدیل بقاع به قطب فرهنگی در بقاء متبرکه و امامزاده های کرمان برگزار می شود.
  
 وی تصریح کرد: این طرح بر اساس تفاهم ایجاد شده بین سازمان اوقاف و امور خیریه و شبکه‌ قرآن و معارف سیما به منظور اجرای نهضت قرآن ‏آموزی و با هدف آشنا سازی آحاد مردم با روخوانی و روانخوانی و درک مفاهیم قرآن کریم برگزار می ‌شود.

وی در ادامه گفت: طرح قرآنی 1444 به صورت چند رسانه‏ ای طی تابستان سال‏ جاری و  زیر نظر ادارات اوقاف و امور خیریه اجرا خواهد شد.

قاسمی زاده با اشاره به برگزاری دو دوره‏ ای این طرح تصریح کرد: مرحله‌ اول، همزمان با کلاسهای اوقات فراغت تابستانی در 18 جلسه‌ آموزشی 45 دقیقه ‏ای برگزار می شود که در آزمون میان‏ دوره‌ این طرح، نفرات برتر شناسایی و برای شرکت در قرعه ‏کشی معرفی می‏شوند و در پایان دوره، ضمن برگزاری آزمون به نفرات برتر علاوه بر اهدای جوایز، گواهینامه‌ پایان‏ دوره‌ آموزش روانخوانی سوره‌ مبارکه ‌کهف نیز اعطا می‏ شود.

وی‏ همچنین اجرای مرحله‌ دوم این طرح را همزمان با شروع ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه‌ استان کرمان جوایز این طرح را شامل 144 کمک هزینه‌ سفر عمره، 144 سفر عتبات عالیات، 144 سفر مشهد مقدس اعلام کرد.


 

کد مطلب 1120875

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