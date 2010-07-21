طرح قرآنی 1444 در بقاع متبرکه کرمان برگزار می شود

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طرح قرآنی 1444 با محوریت سوره مبارکه کهف و به مناسبت یک هزار و چهارصد و چهل و چهارمین سال نزول قرآن کریم، در راستای شعار تبدیل بقاع به قطب فرهنگی در بقاء متبرکه و امامزاده های کرمان برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این طرح بر اساس تفاهم ایجاد شده بین سازمان اوقاف و امور خیریه و شبکه قرآن و معارف سیما به منظور اجرای نهضت قرآن آموزی و با هدف آشنا سازی آحاد مردم با روخوانی و روانخوانی و درک مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود.
وی در ادامه گفت: طرح قرآنی 1444 به صورت چند رسانه ای طی تابستان سال جاری و زیر نظر ادارات اوقاف و امور خیریه اجرا خواهد شد.
قاسمی زاده با اشاره به برگزاری دو دوره ای این طرح تصریح کرد: مرحله اول، همزمان با کلاسهای اوقات فراغت تابستانی در 18 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای برگزار می شود که در آزمون میان دوره این طرح، نفرات برتر شناسایی و برای شرکت در قرعه کشی معرفی میشوند و در پایان دوره، ضمن برگزاری آزمون به نفرات برتر علاوه بر اهدای جوایز، گواهینامه پایان دوره آموزش روانخوانی سوره مبارکه کهف نیز اعطا می شود.
وی همچنین اجرای مرحله دوم این طرح را همزمان با شروع ماه مبارک رمضان اعلام کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان جوایز این طرح را شامل 144 کمک هزینه سفر عمره، 144 سفر عتبات عالیات، 144 سفر مشهد مقدس اعلام کرد.
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