40 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان یزد خریداری می‌ شود

بختیار اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: فصل خرید گندم به طور جدی از اول خردادماه آغاز شده و به صورت پراکنده تا آخر آذرماه ادامه خواهد داشت و تاکنون نیز 18 هزار تن گندم توسط بخش غیردولتی در استان یزد خریداری شده است.

وی افزود: با توجه به سیاست کلان دولت مبنی بر کاستن از تصدیگری خود به ویژه در عرصه اقتصادی، در سال جاری اولویت خرید گندم مازاد کشاورزان به بخش غیردولتی واگذار شده است.

اعلایی یادآور شد: در استان یزد برای اجرای دقیق این طرح، منابع مالی مورد نیاز برای خرید گندم تامین و از طریق سامانه بانک کشاورزی در اختیار چهار کارخانه موجود در استان یزد قرار داده شده است.

اعلایی خاطرنشان کرد: این کارخانه ‌ها نیز بدون کوچکترین مشکلی با نظارت اداره غله خرید خود را انجام داده و مبلغ آن را نیز به طور نقدی به کشاورزان پرداخت کرده ‌اند.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از 18 هزار تن گندم به همین طریق از کشاورزان استان یزد خریداری و وجه آن پرداخت شده است و با تامین بقیه اعتبارات، مابقی گندم مازاد کشاورزان نیز به همین طریق و روش خریداری می ‌شود.

اعلایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد شیفتهای کاری و طول صفها برای تخلیه گندم توسط کامیونها اظهار داشت: اداره غله و خدمات بازرگانی یزد با تقسیم کامیون‌های حامل گندم بین مراکز خرید نظیر کارخانجات آردسازی و مراکز خرید غیردولتی، مدت انتظار کامیون‌ها در این استان برای تخلیه گندم را به صفر رسانده است.

وی یادآور شد: اداره غله و خدمات بازرگانی با یک شیفت کاری تا اتمام کار مشغول به کار است.