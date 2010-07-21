بازشناسی هویت ایرانی به استقلال کشور کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام سید محمد خامنه ای در همایش حکمت شیعی وعلم و تمدن اسلامی که در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: شیعه به برکت اهل بیت(ع) توانست به اسلام روی آورد و از هدایت ادیان الهی بهره مند شود اما ظلم وستم ظالمان موجب شد حقایق شیعه پنهان بماند.

وی برگزاری این گونه همایش ها را در کشف حقایق شیعه موثر دانست و افزود: برگزاری همایش حکمت شیعی وعلم و تمدن اسلامی می تواند نسل های آینده را با بررسی تمدن اسلامی بیشتر آشنا کند.

محمد خامنه ای اظهار داشت: انقلاب اسلامی فرصتی بود تا استعدادهای دینی و مذهبی ملت شکوفا شود و بسیاری از ظرفیتهای مغفول مانده دینی که فراموش شده بود زمینه بروز پیدا کند و توان شیعه در اداره امور به منصه ظهور درآید.

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدر تصریح کرد: شیعه امروز توانسته است به برکت وجودی معصومین(ع) ویژگیهای تمدن اسلامی را به جهان عرضه کند و مسیر سعادت بشیریت را در سایه اخلاق و نزدیکی به خداوند روشن کند.

وی خاطرنشان کرد: خودشناسی انسان را به خداشناسی می رساند و سعادت دنیا و آخرت راه یافتگان را تضمین می کند.

در ادامه این همایش آیت الله باریک بین امام جمعه قزوین گفت: این همایش برای بررسی تمدن اسلامی و علم بویزه شیعه اسلامی برگزارشده است و انتظار داریم با توجه ویژه رئیس بنیاد حکت اسلامی به نتایج ارزشمندی دست پیدا کنیم.

وی افزود: در فرصت ایجاد شده باید با تداوم برگزاری این همایش ها بتوانیم شخصیتهای برجسته اسلامی را به جامعه جهانی معرفی کنیم و یادشان را گرامی بداریم.

آیت الله باریک بین یادآورشد: انتخاب قزوین برای برگزاری این همایش را بسیار مناسب بود زیرا این شهر دارای سابقه و پیشینه تاریخی بسیار گرانبهایی است و روزگاری مهد علما و بزرگان علم و فلسفه بوده وعلمایی چون شیخ بهاءالدین آملی را تربیت و تقدیم جامعه دینی کرده است.

عبدالعلی آل بویه سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین هم در این همایش با ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه گفت: در حال حاضر هفت هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که چهار هزار نفر آنها غیر ایرانی هستند.

وی تعداد رشته های موجود را 100 رشته عنوان کرد و افزود: 11 رشته در مقطع دکتری دایر شده که رشته جدید آینده پژوهی نیز فعالیت خودرا آغاز کرده است.

در این همایش که بعدازظهر امروز هم ادامه خواهد داشت چند تن از استادان دانشگاه در خصوص رابطه و خواستگاه تصوف و تشیع اسماعیلی، ویژگیهای جریان هفتصد ساله تعلیم و تربیت اخوان الصفا و دوره های باستان شناسی در الموت و جایگاه تفکر فلسفی در تعالیم شیعه سخنرانی می کنند.