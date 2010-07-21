مینو اخوان فرد همسر زندهیاد کاظم برگنیسی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: پیکر آقای برگنیسی ساعت 9 صبح روز جمعه (اول مرداد) از جلو بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در خیابان محمد قریب به سوی بهشتزهرا (س) تشییع میشود.
وی از خاکسپاری این نویسنده فقید در قطعه نامآوران بهشت زهرا (س) خبر داد و گفت: به احتمال بسیار زیاد مراسم ختم آقای برگنیسی شنبه هفته بعد (2 مرداد) برگزار میشود که درباره زمان و مکان آن بعداً اطلاعرسانی میکنیم.
کاظم برگنیسی مصحح آثار بزرگانی مانند ابن سینا، مولوی، سعدی و حافظ صبح امروز در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران درگذشت.
او متولد سال 1335 در خرمشهر و اولین کتابش "واژهنامه فلسفی" بود که با همکاری سیدصادق سجادی منتشر شد. مدتی نیز با دایرهالمعارف بزرگ اسلامی همکاری میکرد. وی "پیشدرآمدی بر شعر عربی معاصر" و "ترانههای مهیار دمشقی" آدونیس شاعر برجسته عرب را ترجمه و منتشر کرده است. "حکیم عمر خیام و رباعیات" و شرحهایی بر دیوان حافظ، شاهنامه فردوسی، غزلیات سعدی، غزلیات شمس و مثنوی معنوی از دیگر آثار این مترجم و پژوهشگر فقید است.
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