پ.ک.ک شرایط خود را برای خلع سلاح اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مراد قره ایلان" که پس از به زندان افتادن "عبدالله اوجالان" به عنوان رهبر پ.ک.ک شناخته می شود در مصاحبه با شبکه خبری بی.بی.سی گفت : پ.ک.ک حاضر است به طور مشروط و تحت نظارت سازمان ملل متحد به بیش از دو دهه مبارزه مسلحانه خاتمه دهد.

رهبر پ ک ک می گوید اگر ترکیه علیه این گروه آتش بس اعلام و با شرایط مورد نظر حزب کارگران کردستان موافقت کند، مبارزین کرد سلاحهای خود را بر زمین خواهند گذاشت.

مراد قره ایلان گفت: "اگر موضوع کردها به طور دموکراتیک و از راه گفتگو حل و فصل شود ما سلاح های خود را بر زمین خواهیم گذاشت."

قره ایلان در ادامه افزود: اگر دولت ترکیه از پذیرش شرایط حزب کارگران کردستان خودداری کند این گروه اعلام استقلال می ‌کند.

در سال گذشته قره ایلان در مصاحبه با یک نشریه غربی، از آمادگی پ.ک.ک برای پایان دادن به جنگ 25 ساله خود با دولت ترکیه که تا کنون بیش از 38 هزار کشته در بر داشته، خبر داد.

به اعتقاد رهبر پ.ک.ک، صلح یک فرصت زاینده است که هر دو طرف باید به سوی آن بشتابند.

پ.ک.ک مبارزات خود را به رهبری اوجالان از سال 1984 آغاز کرد. اوجالان در سال 1999 بازداشت شد و هم اکنون در زندانی در سواحل دریای مرمره به سر می برد.

این گروه هم اکنون از سوی ترکیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.

پیشنهاد صلح از سوی پ.ک.ک تحولی بزرگ در منطقه محسوب می شود، زیرا فعالیت این گروه در کوههای شمال عراق و مرزهای ترکیه و اقدامات تروریستی آنها موجب شده تا آنکارا از دو سال قبل حملات خود به مواضع آنها در کوههای قندیل را شدت بیشتری ببخشد و هر از چند گاهی جنگنده های ترکیه اقدام به بمباران مواضع پ.ک.ک در شمال عراق کنند.