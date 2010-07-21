آغاز طرح عروسی های 400 هزار تومانی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان اظهار داشت: در راستای حمایت از ازدواجهای آسان و همزمان با روز جوان کانون نیلوفرهای آسمانی برای تسهیل در این امر شرعی در شهر سنندج فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: کانون نیلوفران آسمانی به همت تعدادی از جوانان استان و با حمایت سازمان ملی جوانان کردستان راه اندازی شده و قرار است که در راستای تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش هزینه های آنان برای برگزاری مراسم عروسی برنامه ریزی نماید.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان خاطرنشان کرد: کانون نیلوفران آسمانی در ابتدا، فعالیت خود را در سنندج آغاز خواهد کرد و در ادامه فعالیت های این کانون در سایر شهرستانهای استان کردستان نیز دنبال خواهد شد.

احمدی با اشاره به تعامل و همکاری خیرین برای تداوم این برنامه بیان داشت: زوجها می توانند تنها با پرداخت 400 هزار تومان به این کانون یک مراسم در حد معقول را برگزار نمایند که در این مراسم بیش از 14 نوع سرویس به زوجها از جمله پذیرایی از 100 نفر، عکاسی و تصویربرداری و ماشین عروس ارائه می شود.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین برنامه های ایام هفته جوان در استان کردستان عنوان کرد: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با سایر ادارات و سازمانهای دولتی قرار است که بیش از 50 برنامه در بخشهای مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و اجتماعی در مدت ایام هفته جوان در این استان برگزار شود.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان افزود: انتظار ما این است که تمامی ادارات و سازمانهای دولتی در ایام هفته جوان ضمن برگزاری مراسم و جشنهای مختلف در راستای تجلیل و تقدیر از خدمات جوانان شاغل در آن اداره و سازمان اقدام نمایند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان نیز در ابتدای این جلسه خواستار همکاری و تعامل کلیه دستگاه های دولتی در راستای برگزاری برنامه های مناسب در ایام هفته جوان شد.