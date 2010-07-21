تهدید سلامت بانوان توسط مواد آرایشی قاچاق / ایران رتبه هفتم مصرف مواد آرایشی در جهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد حسیبی در همایش نظارت بر محصولات آرایشی و بهداشتی در کرمان اظهار داشت:

ایران یکی از پر مصرف ترین کشورهای جهان در بحث مواد آرایشی و بهداشتی می باشد بگونه ای که هم اکنون پس از کشور عربستان ایران در رتبه دوم مصرف مواد آرایشی در خاورمیانه است.

وی تصریح کرد: ایران طبق آمار رتبه هفتم مصرف مواد آرایشی را در دنیا نیز از ان خود کرده است، به همین دلیل نظارت صحیح بر مواد آرایشی و بهداشتی در زمینه حفظ سلامت جامعه ضروری است.

حسیبی اضافه کرد: متاسفانه قاچاق مواد آرایشی و بهداشتی یکی از مشکلات این بخش می باشد که سلامت مصرف کنندگان بخصوص بانوان را تهدید می کند.

کاهش سن استفاده کنندگان مواد آرایشی در کشور

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: هم اکنون سن استفاده از انواع مواد آرایشی و بهداشتی در کشور پائین آمده است و این مسئله نظارت بیشتر در این زمینه را الزامی کرده است.

وی استفاده از مواد آرایشی فاقد مجوز را موجب بروز عوارض پوستی و انواع دیگر بیماریها دانست و خواستار توجه بیشتر مردم در زمینه عدم استفاده از مواد آرایشی غیر استاندارد و فاقد مجوز بهداشت شد.

وی به برخورد شدید با قاچاق مواد آرایشی و بهداشتی خبرداد و گفت: در این زمینه بازرسیهای متعددی از مراکز توزیع مواد آرایشی و بهداشتی می شود.