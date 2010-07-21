40 هکتار بلوط در دام آتش / دود آتش سوزی شهر دورود را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، در حال حاضر دود ناشی از آتش سوزی جنگلهای بلوط در منطقه حفاظت شده اشترانکوه از داخل شهر دورود قابل مشاهده است به طوریکه برخی از شهروندان آمادگی خود را برای حضور در منطقه و مهار آتش اعلام کرده اند.

بنابر این گزارش برخی از کشاورزان و بومیان روستاهای منطقه آتش سوزی نیز با حضور در منطقه با وسایل ابتدایی موجود در حال خاموش کردن آتش و همکاری با نیروهای مختلف هستند.

گزارش خبرنگار مهر حاکی از آن است که اگر هر چه سریعتر آتش مهار نشود اشترانکوه شاهد فجیع ترین آتش سوزی در طول سالهای اخیر خواهد بود که بیش از صد هکتار از درختان بلوط را خواهد بلعید.

این در حالی است که علی رغم هشدارهای کارشناسان نسبت به حریق در جنگلهای لرستان و ضرورت وجود بالگرد در این استان در حال حاضر عدم وجود بالگرد موجب کندی مهار آتش در منطقه شده است.

این وضعیت در حالی رخ می دهد که منابع طبیعی استان لرستان با استناد به اینکه منطقه تحت حریق منطقه حفاظت شده است از اعزام نیروهای خود به منطقه سرباز می زند.

کم توجهی مسئولان به عمق فاجعه آتش سوزی

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان پس از تماس خبرنگار مهر در واکنش به خبر آتش سوزی در جنگلهای اشترانکوه، عنوان کرد: منطقه حفاظت شده است پس با محیط زیست تماس بگیرید!

احمد رضا کلانتری با تاکید بر اینکه وسعت آتش سوزی زیاد نیست، بیان داشت: جزئیات موضوع را از محیط زیست سئوال کنید!

خبرنگار مهر پس از یادآوری اینکه وسعت آتش سوزی زیاد است و کاری به تنهایی از محیط زیست ساخته نیست با عصبانیت گفت: اصلا خود شما چرا برای خاموش کردن آتش نمی روید؟

کلانتری با تاکید بر اینکه همه نیروهای لشکری و کشوری باید در منطقه حضور پیدا کنند، افزود: فقط کار در این زمینه بر عهده منابع طبیعی نیست.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان در واکنش به توضیحات خبرنگار مهر مبنی بر حضور همه دستگاهها و نیروهای محیط زیست در منطقه، گفت: ما هم نیروهای خود را دو ساعت است که به منطقه اعزام کرده ایم!

این سخنان مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان در حالی مطرح می شود که اطلاعات خبرگزاری مهر از منطقه حکایت از حضور کمتر از پنج تن از نیروهای منابع طبیعی که به دستور فرمانداری در منطقه حضور پیدا کرده اند، دارد.

به هر حال در شرایطی که جنگلهای بی نظیر بلوط اشترانکوه در حال دود شدن هستند به نظر می رسد به جای دعوا سر این موضوع که منطقه حفاظت شده است یا خیر، همه باید در راستای مهار آتش اقدام کنند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بحرانی خواندن وضعیت منطقه عنوان کرد: در حال حاضر دست کم 40 هکتار از جنگلهای بلوط اشترانکوه در حال سوختن هستند.

بازگیر با استمداد از نیروها و ارگانهای مختلف برای حضور در منطقه، تصریح کرد: هنوز آتش سوزی منطقه حفاظت شده اشترانکوه مهار نشده است.

جنگلهای بلوط منحصر به فرد عرصه حفاظت شده اشترانکوه در شهرستان دورود از ساعت هفت صبح امروز دچار حریق شده اند و وسعت آتش سوزی به اندازه ای است که برای مهار آتش از استانهای همجوار درخواست کمک شده است.