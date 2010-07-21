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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

کردی:

سالانه چهار میلیارد تومان صرف تنظیف خیابانهای کرمان می شود

سالانه چهار میلیارد تومان صرف تنظیف خیابانهای کرمان می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: قائم مقام شهردار کرمان گفت: شهرداری کرمان سالانه چهار میلیارد تومان خرج تنظیم معابر شهری کرمان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین کردی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان خواستار همکاری مردم در خصوص حفظ پاکیزگی معابر شهری شد و گفت: هر سال شهرداری کرمان برای تنظیف خیابانها و معابر شهر چهار میلیارد تومان هزینه می کند.

وی با اشاره به نزدیکی جشنهای نیمه شعبان، ادامه داد: رعایت پاکیزگی در برگزاری مراسمها و بزرگداشت ها و جشنها باید مد نظر مردم قرار گیرد.

کردی افزود: هزینه هنگفتی که بابت تنظیف معابر پرداخت می شود تحت عنوان عوارض خدمات شهری از شهروندان دریافت می شود که بهتر است شهروندان با حفظ نظافت و تمیزی شهر این میزان را کاهش دهند.

قائم مقام شهردار کرمان گفت: افرادی که اقدام به توزیع شربت و شیرینی در این ایام می کنند باید با قرار دادن سطلهای زباله شرایط را برای حفظ پاکیزگی شهر مهیا کنند.

کردی اضافه کرد: طی سالهای گذشته کارگران شهرداری برای جمع آوری زباله های ریخته شده در سطح شهر با مشکلات متعددی روبرو شده اند و بهتر است مردم ضمن برپایی جشنها زمینه را برای پاکیزه ماندن سطح شهر نیز مهیا کنند.

کد مطلب 1120936

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