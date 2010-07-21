دلیرمردان ارتش پشت سر مقام عظمای ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجتالاسلام سید محمدعلی آلهاشم پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان لشکر 21 حمزه آذربایجان گفت: رهبری داهیانه ولایت فقیه در سالهای گذشته سبب شد کشور ایران قلههای افتخار را به سرعت فتح کند و این امر موجب عصبانیت دشمن شده است.
وی اضافه کرد: امروز تاکتیک استکبار عوض شده و به جای جنگ تسلیحاتی سعی میکنند از طریق جنگ نرم و ناتوی فرهنگی کشورهای اسلامی را مورد هجوم قرار دهند.
آلهاشم ضمن اشاره به این نکته که امروز جوانان بیشتر از همیشه در معرض خطر تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارند، اظهار داشت: امروز اصلیترین هدف دشمن سرمایهگذاری بر روی جوانان این مرز و بوم است که اگر مسئولان هوشیاری لازم را نداشته باشند قطعا دشمن در رسیدن به اهداف خود جریتر میشود.
رئیس عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه ضمن برشمردن تاکتیکهای دشمن در جنگ نرم ادامه داد: القای حمله به ولایت مطلقه فقیه و واپسگرا خواندن این اصل مترقی، دلسرد کردن مردم از نظام، ارائه تصاویر مخدوش از توانمندیهای جمهوری اسلامی، ایجاد و تفرقه میان فرقههای مختلف قومی و مذهبی، تبلیغ فرق ضاله به صورت مستقیم و غیرمستقیم در داخل و خارج از کشور، دامن زدن به مسئله اعتیاد در جامعه، رواج فساد و بیبند باری از طریق رسانهها، تقویت باندهای بینالمللی قاچاق مواد مخدر، ناامن جلوه دادن مناطق مرزی، دامن زدن به مسئله قومیتها و ... از نمودهای جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی است.
وی افزود: در این راستا امروز حمایتهای مالی، سیاسی و تبلیغاتی استکبار از گروههای ضد انقلاب به طور قابل چشمگیری فزونی یافته به طوری که طبق تحقیقات به عمل آمده در سال گذشته 37 کانال ماهوارهای، 21 ایستگاه رادیویی، 216نشریه ضد انقلاب، 250 موسسه انتشاراتی، دو هزار و 500 قلم به دست مزدور به صورت شبانهروزی علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکردند و قطعا این فعالیتها در سال جدید افزایش یافته است.
وی در آستانه روز جوان، وحدت و همدلی بین مسئولان نظام، توجه به جوانان به عنوان پشتوانههای نظام و رسیدگی به مشکلات مردم را از مهمترین برنامههایی برشمرد که میتواند نقشه دشمنان را خنثی کند.
آلهاشم خاطر نشان کرد: اعتیاد بلای خانمانسوزی است که میتواند هر جامعهای را به ورطه نابودی بکشاند از این رو دشمنان نظام با تقویت باندهای بینالمللی میخواهند به صورت گسترده ضمن ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی ایران جوانان این مرز و بوم را به دام اعتیاد بکشانند.
وی اضافه کرد: بعد از اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی تولید مواد مخدر در آن کشور 50 برابر افزایش یافته است و این یک تهدید جدی برای کشوری مثل ایران است که اکثر جمعیت آن را جوانان تشکیل میدهند.
آلهاشم با اشاره به حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال گذشته گفت: حوادث سال گذشته نشان داد که صبر استکبار تمام شده و دیگر توان مقابله با نظام جمهوری اسلامی را ندارد از این رو هر طور که شده میخواهد نظام ولایی را از سر راه خود بردارد.
وی تأکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بهانهای بود تا دشمنان ایران اصل نظام را مورد آماج حملات خود قرار دهند که با هوشیاری ملت و هدایت و تدبیر مقام معظم رهبری همه این فتنهها در نطفه خفه شد و به برکت ولایت فقیه نظام اسلامی از تهدیدات دشمن مصون ماند.
رئیس عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به وحدت و همدلی میان مسولان نظام و مردم تاکید کرد و افزود: اگر در مقابل جنگ نرم دشمن هوشیار نباشیم وحدت و یکپارچگی نظام دچار خدشه میشود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به نقش نیروهای مسلح در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: با توجه به حضور قشر جوان در نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی نقش فرماندهان و کارکنان این نیرو و کار فرهنگی آنها در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باید پررنگتر از همیشه باشد.
وی افزود: هر ارتشی میتواند به عنوان یک عنصر فرهنگی در تبیین منویات مقام معظم رهبری و اهداف عالیه نظام نقش تأثیرگذاری ایفا کند.
آلهاشم به مبرا بودن ارتش از هرگونه جهتگیری سیاسی و حزبی تأکید کرد و افزود: دلیرمردان ارتش همواره پشت سر مقام عظمای ولایت و فرماندهی کل قوا آماده جانفشانی و دفاع از کیان مقدس جمهوری اسلامی است.
در آخر این مراسم به مناسبت فرا رسیدن روز جوان از جوانان نمونه لشکر 21 حمزه تقدیر به عمل آمد.
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