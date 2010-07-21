شیوه تولید سنتی علت کاهش محصولات کشاورزی و دامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ناصر عاشوری ظهر چهار شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرگانی استان قم گفت: در سال‌های اخیر بنا بر آمار رسمی مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و گمرک تولیدات داخلی کشور به ویژه در زمینه‌های دامی و کشاورزی کاهش یافته است.



وی با بیان این که یکی از دلایل اصلی این کاهش، شیوه تولید سنتی است ابراز داشت: به این دلیل در سال‌های مختلف شاهد نوسان در حجم تولیدات بوده‌ایم و در حالی که در چند سال پیش که بارندگی خوب بود تولید گندم ما به 13 میلیون تن رسید ولی در سال بعد به دلیل خشکسالی این عدد به حدود 3 میلیون کاهش یافت و دولت مجبور شد برای تأمین نان مردم 7 میلیون تن گندم وارد کند.



عاشوری افزود: در مسئله گوشت و طیور نیز همین طور است و هم اکنون در بعضی استان‌ها به دلیل دمای 45 درجه، مرغداری‌ها تعطیل هستند و بازار این مناطق دچار کمبود شده است.



وی خاطر نشان کرد: در چنین وضعیتی عده‌ای از دوستان که من مطمئن هستم حسن نیت دارند طوری انتقاد می‌کنند که گویا کسانی که در وزارت بازرگانی هستند‌ نسبت به تولید موضع خیانت آمیز دارند؛ در حالی که مدیران این وزارتخانه اگر بیشتر از دیگران دلسوز نباشند کمتر از دیگران نگران وضعیت تولید در کشور نیستند.



کشور باید به سمت تضمین حجم تولیدات برود



عاشوری با تأکید بر لزوم توجه به واقعیت‌ها گفت: ابتدا باید مشخص شود که حجم تولیدات کشور چه مقدار است و بعد از آن نسبت به واردات اعتراض کرد.



وی ادامه داد: دولیت، مجلس و وزارت جهاد و کشاورزی باید به سوی تضمین حجم تولید بروند و به طور مثال برای سال بعد به ما تضمین بدهند که فلان مقدار گوشت یا گندم در کشور تولید خواهد شد.



دیگر برای گندم‌های تولید شده جا نداریم



عاشوری با تمجید از طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزان اظهار داشت: خرید تضمینی روش خوبی است اما کافی نیست و باید مدیران تولید را تضمین کرد.



وی در رابطه با حجم تولید گندم در سال جاری اعلام کرد: خوشبختانه امسال آنقدر گندم تولید شده است که دیگر سیلو‌های ما جا ندارد.



عاشوری افزود: آنقدر در سیلو‌های کشور گندم ذخیره کرده‌ایم که توان تأمین نیاز گندم کشور برای دو سال را داریم و این مسئله با توجه به شرایط تحریمی کشور بسیار حیاتی است.



در هفته 3 هواپیما از قزاقستان گوشت وارد می‌شود



وی در رابطه با واردات گوشت تصریح کرد: هم اکنون هفته‌ای 3 هواپیما از قزاقستان گوشت وارد می‌کنیم و این مسئله به منظور جلوگیری از گران شدن گوشت است.



عاشوری اظهار داشت: عده‌ای فکر می‌کنند برای حمایت از تولید داخلی تمامی مرزهای کشور باید دائما بسته باشد ولی بازار و مردم تا حدی توان تحمل تورم را دارند و بیشتر از آن را با واردات کنترل می‌کنیم.



سازمان فرش کشور به قم منتقل شود



عاشوری اظهار داشت: استان قم دارای استعدادهای بسیار خوبی در زمینه صادرات فرش، سنگ و ... غیره است و اگر قرار باشد برخی سازمان‌های اقتصادی و تولیدی به استان‌ها منتقل شوند بهتر است سازمان فرش کشور به استان قم منتقل شود تا صنعت فرش در زمینه‌ توسعه و صادرات رونق خوبی پیدا کند.



دلیل تغییر جمشیدی ها از زبان عاشوری



وی در پایان ابراز داشت: بعضی می‌گویند وقتی جمشیدی‌ها به خوبی کار می‌کرد چرا او را تغییر دادید، که در جواب این افراد باید گفت: اتفاقا دلیل تغییر ایشان همین خوب کار کردن ایشان است چرا که می خواهیم از ایشان در استان دیگری استفاده کنیم.



عاشوری خاطر نشان کرد: عالی پور نیز تا کنون در چند استان به خوبی وظایف خود را انجام داده است و امیدواریم در استان قم نیز موفق باشد.

