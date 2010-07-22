محمد اردلانی، طراح گرافیست که در حال حاضر نمایشگاهی از آثار وی به مدت سه ماه در فنلاند در حال برگزاری است در مورد برگزاری نمایشگاه در انگلستان به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از آثارم را برای برگزاری نمایشگاه به دانشگاه هنر منچستر انگلستان فرستادم که مورد قبول آنها واقع شده و به همین دلیل قرار است یک نمایشگاه انفرادی برگزار کنم.

وی همچنین گفت که مشغول رایزنی با مسئولان دانشگاه برای تعیین زمان برگزاری است و در ادامه عنوان کرد: 50 پوستر را که همگی آنها چاپ و منتشر شده اند در این نمایشگاه نمایش می دهم چون ترجیح می دهم کارهایی را ارائه کنم که در سطح جامعه عرضه شده است.