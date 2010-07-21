خط رهبری آرامش و نقد سازنده است / جلو افتادن از رهبری باعث گمراهی و عقب ماندن موجب هلاکت است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بسیجیان و پاسداران تبریز در محل سپاه عاشورا افزود: شکل گیری سپاه با ولایتمداری بوده است و تداوم آن نیز با ولایتمداری خواهد بود.

وی تصریح کرد: خط رهبری خط آرامش، روشنگری، نقد سازنده و تقویت قوای سه گانه است و کسانی که خلاف مشی رهبری حرکت می کنند قهراً بدانند که در خط رهبری نبوده، نیستند و نخواهند بود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه معنوی سپاه در انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول 31 سال عمر پربرکت نظام اسلامی در تمام عرصه های نظامی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، سازندگی، فناوری و ... خوش درخشیده است و اگر بصیرت همراه با معنویت سپاه نبود الان معلوم نبود که ایران اسلامی در رویارویی با فتنه ها و توطئه های طراحی شده از طرف استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به چه سرنوشتی دچار می شد.

عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری، عملکرد و منش سپاه را منبعث از بینش، دیدگاه و انگیزه الهی و انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: جهان بینی الهی و عقیده حق، پاسداری از دستاوردها، آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، ولایتمداری، حضور به موقع در صحنه، بصیرت، روحیه بسیجی و همراهی خانواده با فرهنگ سپاه از صفات بارز یکایک پاسداران و بسیجیان سلحشور می باشد و در پرتو همین صفات و شاخص ها بود که امام راحل (ره) فرمودند: اگر سپاه نبود کشور هم نبود.

خاتمی با بیان اینکه مباحث بصیرتی بایستی با هدف جلوگیری از ریزشها و زمینه سازی برای رویش در برنامه های سپاه تداوم داشته باشد، تصریح کرد: بایستی لحظه به لحظه دیده بانان بیدار انقلاب اسلامی، موانع و تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی را رصد کنند و توطئه های دشمنان را در نطفه خفه کنند وگرنه فتنه ها تکرار شدنی است.

وی ادامه داد: ما باید مسلح به سلاح بصیرت باشیم چرا که هر چند جریان فتنه دچار سکته سیاسی شده است و هر آن احتمال دارد مانند آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور شود اما آنها آرزوی بازگشت دوباره به حکومت را به گور خواهند برد و ستاره بخت آنها رو به افول نهاده و کور شده است ولی بر ماست که از حیله و کید و مکر دشمنان غفلت نورزیم.