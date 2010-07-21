استقبال تجار و صنعتکاران افغانستان از نمایشگاه ایران در کابل

به گزارش خبرنگار مهر از کابل ، در این نمایشگاه که از 27 تیرماه تا امروز با هدف معرفی توانمندی شرکت های ایرانی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مشترک در شهر کابل برگزارشد 50 شرکت ایرانی تولیدات خود را عرضه کردند.

بنابراین گزارش افغانها در 4 روز از تولیدات شرکت های ایرانی در زمینه های دارو و تجهیزات پزشکی، بهداشتی و ارایشی ، کیف و چتر ، مواد غذایی، تجهیزات و مصالح ساختمانی و صنایع الکترونیک بازدید کردند.

بر اساس این گزارش طی این مدت برخی از مسئولان غرفه های حاضر در نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ایران با مسئولان دولتی کشور افغانستان دیدار و برای گسترش همکاری رایزنی کردند.

این نمایشگاه در شرایطی مورد استقبال افغانها قرار گرفت که شهر کابل تحت تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری اجلاس بین المللی کابل بوده و همین امر موجب موانع بسیاری برای حضور تجار و بازرگانان افغانی در این نمایشگاه بوده است.

گفتنی است حجم روابط تجاری میان ایران و افغانستان سال گذشته 610 میلیون دلار بوده است که از این میزان 600 میلیون دلار سهم صادرات ایران و 10 میلیون دلار سهم صادرات افغانستان بود.