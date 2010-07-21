به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تقریب مذاهب اسلامی، آیت‌الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در این دیدار عربستان و جمهوری اسلامی ایران را دو کشور بزرگ جهان اسلام دانست که امت اسلامی نیاز به همکاری این دو کشور دارد که با تبادل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باعث شکوفایی جوامع اسلامی خواهند شد.

آیت‌الله تسخیری همچنین با فراوان ارزیابی کردن زمینه‌های همکاری دو کشور خواستار موفقیت هرچه بیشتر سفیر جدید عربستان در مأموریت محوله و خواهان گسترش همکاری‌های فرهنگی بین مؤسسات و مراکز اسلامی عربستان با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شد.

محمد بن عباس الکلابی سفیر جدید عربستان در این دیدار خواستار وحدت هرچه بیشتر امت اسلامی شد و با بیان مشترکات بین دو کشور، ایران و عربستان را دو قطب مهم جهان اسلام معرفی کرد.