۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

آیت‌الله تسخیری با سفیر جدید عربستان دیدار کرد

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی امروز چهارشنبه سی‌ام تیرماه در محل این مجمع با سفیر جدید عربستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تقریب مذاهب اسلامی، آیت‌الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در این دیدار عربستان و جمهوری اسلامی ایران را دو کشور بزرگ جهان اسلام دانست که امت اسلامی نیاز به همکاری این دو کشور دارد که با تبادل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باعث شکوفایی جوامع اسلامی خواهند شد.

آیت‌الله تسخیری همچنین با فراوان ارزیابی کردن زمینه‌های همکاری دو کشور خواستار موفقیت هرچه بیشتر سفیر جدید عربستان در مأموریت محوله و خواهان گسترش همکاری‌های فرهنگی بین مؤسسات و مراکز اسلامی عربستان با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شد.

محمد بن عباس الکلابی سفیر جدید عربستان در این دیدار خواستار وحدت هرچه بیشتر امت اسلامی شد و با بیان مشترکات بین دو کشور، ایران و عربستان را دو قطب مهم جهان اسلام معرفی کرد.

