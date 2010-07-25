محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم پیکان پیش از آغاز رقابت‌های دهمین دوره لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از آغاز لیگ تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتیم و پیروزی در 3 بازی تدارکاتی خصوصا دیدار با پرسپولیس، از نظر روحی - روانی هم تاثیر مثبتی در تیم داشته است که امیدوارم لیگ را به خوبی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه تیمش بازی بسیار سختی را در اصفهان برابر ذوب آهن اصفهان پیش رو دارد، اضافه کرد: باید در این دیدار بسیار باهوش باشیم زیرا کمترین غفلت باعث می‌شود نتوانیم در آن مسابقه مهم نتیجه لازم را کسب کنیم. برابر ذوب آهن ابتدا باید به فکر باز نشدن دروازه خود باشیم و پس از آن برای رسیدن به گل و یا پیروزی تلاش کنیم.

سرمربی تیم پیکان قزوین با تاکید بر اینکه ذوب آهن همواره تیمی قابل احترام بوده و به فوتبال خوبی را هم در زمین مسابقه ارائه می کند، افزود: آنها در فصل نقل و انتقالات تغییرات اندکی داشته و همین مسئله باعث می‌شود همانند فصل گذشته از هماهنگی بالایی برخوردار باشند اما با توجه به تمام این مسائل برای کسب نتیجه ای قابل قبول برابر این تیم به میدان می‌رویم.

احمدزاده خاطرنشان کرد: برخلاف مسائل مطرح شده مشکل مالی باعث برگزار نکردن اردوهای آماده سازی تیم نشد، بلکه من دیر به تیم ملحق شدم و به همین دلیل تصمیم گرفتم اردوهای آماده سازی تیم پیش از آغاز لیگ در تهران برگزار شود.

وی با بیان اینکه تیم پیکان اردوی سه روزه ای را در کردان کرج هم برگزار کرد، اظهار داشت: ما در این مدت تمرینات بسیار خوب بدنسازی و تاکتیکی را پشت سرگذاشتیم و در این مقطع زمانی سعی داریم با افزایش تمرینات تاکتیکی، شرایط را برای حضور قابل قبول تیم پیکان در لیگ هموار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به اینکه برگزاری اردوی بلند مدت در این زمان ممکن بود نتایج منفی بیشتری برای تیم داشته باشد، در پایان گفت: در فصل نقل و انتقالات بازیکنان مدنظرمان را جذب کردیم و امیدوارم بتوانیم در این فصل ضمن ارائه بازی‌های قابل قبول، نتایج مطلوبی را کسب کرده و در جدول رده بندی جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پیکان قزوین در چارچوب هفته نخست دهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 19:30 روز دوشنبه با قضاوت سعید بخشی زاده در ورزشگاه فولادشهراصفهان برگزار می‌شود.