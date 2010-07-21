به گزارش خبرگزاری مهر، براساس توافق‌ های صورت گرفته بین مقامات گمرک ایران و ترکیه، به‌ منظور تسهیل تجارت و روان‌‌ سازی ترانزیت کالا، پنج دروازه مشترک گمرکی در نقاط مرزی دو کشور ایجاد خواهد شد.

علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در جلسه‌ ای که به‌منظور پیگیری توافق‌های مذکور با حضور رئیس کل و جمعی از مدیران ارشد گمرک ایران و هیئتی از مدیران اجرایی دست‌اندرکار پروژه ساخت گمرک مشترک مرزی در تهران برگزار شد، با تأکید بر لزوم برخورداری ساختمان دروازه مشترک مرزی از استانداردهای تعیین‌شده گفت: این ساختمان به‌عنوان دروازه ورودی کشور باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که مناسب با شأن و منزلت خدمت‌ گیرندگان و خدمت‌ دهندگان باشد.

آقامحمدی اظهارداشت: علاوه بر این، ساختمان مزبور باید طوری ساخته شود که در صورت افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه قابلیت توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتر را داشته باشد و براساس افق 20 تا 30 سال آینده بنا شود.

معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول ریاست جمهوری با اشاره به تمایل ایران و ترکیه برای افزایش همکاری ‌های تجاری و اقتصادی, بر ضرورت تجهیز گمرکات مرزی به امکانات پیشرفته نظارتی و کنترلی در جهت ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب به تجار و بازرگانان دو طرف تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه با تأمین و تجهیز مرز گمرکی بازرگان به امکانات پیشرفته باید بتوانیم امکان تردد 2 هزار کامیون را در روز فراهم کنیم، بر ضرورت نصب دستگاه‌های کنترلی مدرن و ایجاد امکانات رفاهی در محل ساختمان دروازه مشترک مرز ایران و ترکیه همانند گمرکات برخی از کشورهای اروپایی تأکید کرد.

اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران نیز در این جلسه طی سخنانی اظهارداشت: اولین ساختمان پروژه دروازه مشترک مرزی ایران و ترکیه در مرز بازرگان- گوربلاغ احداث خواهد شد.

وی افزود: گمرک بازرگان در حال حاضر یکی از مهمترین گمرکات تجاری و ترانزیتی کشور محسوب می‌شود که روزانه 400 تا 450 کامیون از آن تردد می‌ کند.

رئیس کل گمرک اظهارداشت: این گمرک با امکانات فعلی از توانایی خدمات‌دهی به 700 کامیون حامل کالای ترانزیتی و تجاری برخوردار است و در صورت تجهیز و توسعه می‌تواند روزانه تشریفات گمرکی 1000 کامیون را انجام دهد.

رئیس هیئت ترکیه‌ای نیز با ابراز خرسندی از توافق‌های دو کشور درخصوص توسعه گمرکات مرزی، آمادگی کشور خود را برای همکاری در زمینه احداث ساختمان دروازه مشترک مرزی دو کشور اعلام کرد.