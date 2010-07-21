  1. استانها
یکی از مصدومان زلزله اشکنان جان باخت / امدادرسانی ادامه دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس از فوت یکی از مصدومان زلزله امروز منطقه اشکنان فارس خبر داد.

مهدی مصلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: فردیکه جان خود را از دست داده خانمی مسن بوده که به علت شکستی هر دو پا ناشی از وقوع زلزله در بیمارستان بستری شده بود.

وی با اعلام اینکه مابقی مصدومین مداوا شده اند، افزود: امدادرسانی همچنان در حال انجام است و اقلام خوراکی و امدادی نیز به طور مداوم توزیع می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس تاکید کرد: برق منطقه نیز وصل شده و آبرسانی نیز در حال انجام است ضمن اینکه یک کامیون نان از شیراز به منطقه اعزام شده است.

مصلی نژاد با اشاره به اینکه وسایل لازم برای نگهداری یخ و آب نیز در حال توزیع شدن است، افزود: بر اساس آخرین اطلاعاتی که دریافت شده گرمای منطقه به 45 درجه نیز رسیده از این رو توزیع آب و یخ به صورت مستمر ادامه دارد.

صبحگاه امروز (چهارشنبه) وقوع زلزله ای به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر حوالی اشکنان شهرستان لامرد فارس را لرزاند و به خانه های چهار روستای منطقه آسیب رساند پس لرزه های آن نیز تا ساعاتی پیش همچنان ادامه داشت.

لامرد در 446 کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

