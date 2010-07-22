حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اعزام مبلغ در ماه شعبان اظهار داشت: در ماه شعبان 10780 مبلغ به استانهای سراسر کشور اعزام شده است.



وی افزود: از این تعداد 133 نفر را خواهران مبلغ از دفتر تبلیغات و 2260 نفر از خواهران مبلغ مقیم استانی بوده و مابقی را برادران مبلغ تشکیل داده اند.



معان فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: در ایام ماه شعبان علاوه بر اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت در سراسر کشور و موضوعات نیایش و مناسبتهای این ماه مبلغان در این ماه به طور ویژه موضوعات مربوط ولادت بقیة الله اعظم را مدنظر قرار داده و به مهدویت و تبیین این موضوع می پردازند.



به گزارش مهر، سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری حوزه های علمیه هر سال در 17 مناسبت رمضان، محرم، دهه آخر صفر، ایام ارتحال امام خمینی(ره)، ایام فاطمیه، دهه فجر، بعثت پیامبر اسلام و مناسبتهای دیگر مبلغانی به نقاط مختلف کشور اعزام می کند که بیشترین اعزامها در ماه محرم صورت می گیرد.



هر یک از مبلغان در ایام خاصی که پیش رو است، مطابق با مناسبت، اطلاعات لازم را برای اقشار مختلف منطقه مطرح می کنند تا شناخت و آگاهیهای آنها را نسبت به ابعاد مختلف شخصیت و یا مناسبت خاص ارتقاء بخشند .



این مبلغان و مبلغات یا از طریق هماهنگی با مرکز اعزام مبلغ تأمین می‌شوند یا توسط خود استانها که در نهایت همه مبلغان چه مبلغان مقیم استانها چه غیرمقیم، توسط خود اداره کل تبلیغات اسلامی استانها اعزام می‌شوند.



مبلغین را دو گروه روحانیون ثابت و روحانیون طرح هجرت تشکیل می دهند که در طرح ثابت عده ای در مناطق خاص و نیازمند به روحانی، مستقر شده و حضوری دائمی دارند در بخش طرح هجرت نیز روحانیون در ایام و مناسبتهای خاص به مناطق فاقد روحانی و یا مناطقی که با کمبود روحانی مواجه هستند، اعزام می شوند .



این مبلغان به نقاط محروم، مساجد روستاهای دور افتاده و بقاع متبرکه سراسر کشور اعزام می‌شوند. استانهای کشور به چهار بخش غیرمحروم، پاره محروم، نیمه محروم و محروم تقسیم شده‌اند، برخی نقاط بیشترین نیاز را به مبلغ دارند .