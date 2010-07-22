"هفت دقیقه تا پاییز" در امریکا و کانادا اکران می شود

سید جمال ساداتیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم از روز چهارشنبه 30 تیر ماه سرگروه را با 370 میلیون تومان فروش ترک کرد و هم اکنون اکران آن در سینماهای آزادی، فرهنگ، پردیس زندگی، پردیس ملت، موزه سینما، ماندانا، پارس، اریکه ایرانیان و سپیده به صورت تک و یا دو سانس ادامه دارد.

وی افزود: فروش فیلم در تهران برایم راضی کننده نبود. ما با وجود بازیهای جام جهانی، تصمیم گرفتیم فیلم را اکران کنیم تا زمان سوخته را به یک شرایط مطلوب تدیل کنیم. با توجه به این موضوع توقع داشتیم مسئولین از این فیلم حمایت کنند. اما صدا وسیما هیچ حمایتی از پخش تیزرهای فیلم نکرد.

ساداتیان ادامه داد: "هفت دقیقه تا پاییز" در جشنواره فیلم فجر در بخش مختلف نامزد دریافت جایزه بود و ظرفیت فروش هم در گیشه داشت، اما متاسفانه با نبود حمایتها ما کف را از دست دادیم. این فیلم برای ارتباط بیشتر با مخاطبین نیاز به اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب داشت.

این تهیه کننده در ادامه بیان کرد: اکران فیلم در شهرستانها ادامه دارد و امیدوارم بتوانیم به فروش خوبی در شهرها روبرو شویم. هم اکنون مراحل زیرنویس فیلم انجام می شود تا دو هفته دیگر در کانادا و امریکا اکران عمومی شود.

فیلم "هفت دقیقه تا پاییز"هدیه تهرانی، حامد بهداد، محسن تنابنده، خاطره اسدی بازی ‌کردند. فیلم در هشت رشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه شد و جایزه بهترین بازیگر مرد و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.