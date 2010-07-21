به گزارش خبرنگار مهر، "سیسیلیها" نوشته مژگان تمجیدی روایت زندگی سیاوش بچه جنوب شهر است که عاشق ایتالیا است و به سیاسیسیلی معروف است. او کلاهبردار خردهپایی است که سهراب دوستش پیشنهاد یک کار بزرگ را به او میدهد. پیشنهاد سهراب سیا را وسوسه میکند، او وارد خانواده مهناز میشود و اتفاقاتی برایش پیش میآید.
حمید لولایی، حسن شکوهی، مریم سعادت، بهنوش بختیاری، کیانوش گرامی، فرهاد بشارتی، هوشنگ حریر چییان و پریسا رضایی در این فیلم بازی می کنند.
موسسه فرهنگی هنری سینما 24، "سیسیلیها" را برای توزیع در شبکه خانگی تهیه و تولید میکند و دیگر عوامل این اثر عبارتند از مدیر فیلمبرداری افشین علیزاده پیر آغاج، برنامه ریزو دستیار کارگردان حمید همتی، طراح گریم مهران روحانی، جانشین تولید مسعود قبادی و مجری طرح حسین حاجیبیگی.
