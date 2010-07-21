90 درصد حجم کالا و مسافر در مازندران توسط راه های زمینی جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره کاریکاتور راه و بی راه گفت: کشور ما از موقعیت استراتژیک مهمی در جهان برخوردار است.

وی با بیان اینکه به خاطر این مسئله ایران همواره مورد توجه کشورها بوده افزود: در طول سی سال گذشته علی رغم مشکلات فراوان اما توانسته ایم موقعیت استراتژیک خود را حفظ کنیم.

رئیس شورای ترافیک مازندران با اشاره به اینکه امروز در بخش خای ریلی از جایگاه مناسبی برخورداریم تصریح کرد: 90 درصد از حجم کالا و مسافر توسط راه های زمینی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از پروژه ها در استان در حال اجراست اظهار داشت : نگاه کلی در خصوص راه ها این است که خطوط را از دو باند به چهار باند تبدیل کنیم.

رحیمی افزود: در شرایط فعلی نیازمند کمک مسئولان استان برای تامین اعتبار پروژه ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال اجرای چهار بانده کردن بیش از 400 کیلومتر راه در استان هستیم خاطرنشان کرد: حمل و نقل پایه توسعه کشور است و باید در این زمینه تلاش کنیم.

هنر بهترین رسانه است

رئیس حوزه هنری مازندران در این جشنواره گفت: هنر بهترین رسانه است و چنانچه هنر از غرب گرفته شود تمام مسائل تهاجم فرهنگی نیز برطرف می شود.

عزیز الله محمدپور با اشاره به اینکه 70 درصد از مردم کشور از ماهواره استفاده می کنند تصریح کرد: تاثیر استفاده از این رسانه را در دراز مدت خواهیم دید.

وی با بیان اینکه مسئله طنز و طنازی به صورت شفاهی و مکتوب در تاریخ ایران رایج بوده یادآور شد: تاریخچه هنرهای تصویری به شاید به صد سال گذشته برسد.

محمدپور کاریکاتور را آخرین مرحله یک هنرمند در رسیدن به هنر دانست و افزود: هنرمند تا اندازه ای به ملکوت نزدیک شده که به جای آنکه ناهنجاری های جامعه را فریاد بزند در قابل اثر متبسم می آفریند و تاثیرگذاری آن بیشتر است.