رسانه غیرمنصف و بداخلاق در مازندران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران افزود: جهت گیری های توسعه ای استان با مشارکت رسانه های مازندران همسویی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رسانه ای دولتی دراستان نداشته و اکثر رسانه های غیردولتی مازندران نیز حامی و مبلغ کارکردها و عملکردهای دولت هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مدیریت استان وارد حاشیه سازی های کاذب و غیرمنطقی نمی شود، تصریح کرد: حجم وسیعی از خدمات و فعالیت های دولت به خوبی انتقال پیدا نمی کند.

ابراهیمی با بیان اینکه رسانه های استان باید خود را از فضاسازی سیاسی و جوسازی رسانه ای خارج کنند، یادآور شد: تعالی فرهنگی و توسعه متوازن اقتصادی برای رفاه همه جانبه باید مدنظر رسانه های مازندران باشد.

وی با اعلام اینکه شورای اطلاع رسانی با هدف ساماندهی کارکرد فعالان رسانه ای در استان شکل گرفته است، افزود: حمایت از رسانه ها در شورای اطلاع رسانی دولت پیگیری می شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران با بیان اینکه اجازه جسارت به صاحبان رسانه و مطبوعات داده نمی شود، تصریح کرد: هر مدیر دستگاهی نخواهد تعامل رسانه ای با خبرنگاران مازندران داشته باشد با وی برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی دقیق و منطبق با توسعه متوازن مدنظر مدیریت ارشد استان افزود: رسانه های مازندران مقید به ارزش های اسلام و در جهت مصالح مازندران تلاش دارند.

وی با اشاره به در پیش بودن آیین بزرگداشت روز خبرنگار از تشکیل ستاد برگزاری 17 مرداد با همکاری استانداری، خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد و تصریح کرد: دستگاه های اجرایی به همراه دانشگاه ها در جهت هر چه بهتر برگزار شدن رویداد روز خبرنگار تلاش کنند.