به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامرضا تفتی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرگانی استان قم اظهار داشت: اینکه دولت تمام تلاش خود را برای خرید میوه و تنظیم بازار متمرکز کند بی معنی است و باید در این مسئله نیز مانند بسیاری دیگر از امور که به اصناف اعتماد شد و نتیجه خوبی به دست آمد به اصناف اعتماد شود و تهیه اقلام و نیازمندیهای مردم در شب عید به آنها سپرده شود.
وی ادامه داد: فروشگاههای عرضه مستقیم کالا به اصناف ضربه وارد میکند و نباید به قیمت درمانی کوتاه مدت اصناف را زمینگیر کرد.
تفتی در رابطه با فروشگاههای زنجیرهای نیز ابراز اداشت: در آن زمانی که دلار 7 تومان بود به دلیل نگاهی که در میان مدیران استان وجود داشت که استان باید فرهنگی بماند، کارخانه بزرگ و مهمی یا فروشگاه های مفیدی در استان ساخته نشد و اکنون که تمام استان پر شده است از فروشندگان خردهپا ما به سراغ فروشگاههای زنجیرهای رفتهایم و آینده این خرده فروشان را در نظر نمیگیریم.
وی با اشاره به تجربه ناموفق فروشگاههای زنجیرهای در استان گفت: اگر هم میخواهیم فروشگاههای زنجیرهای ایجاد کنیم باید از ظرفیت فروشگاها و مغازههای فعلی استفاده کنیم.
انتقاد از حجم بالای واحدهای تجاری استان
تفتی با انتقاد از شورای شهر خاطرنشان کرد: از آقای آتشزر، رئیس شورای شهر میخواهم که مشخص کنند مگر در قم چه تعداد مغازه میخواهیم که در تمامی پروژههای جدید، کنار خیابانها را به عنوان واحد تجاری در نظر میگیرید.
وی نسبت به ادامه این وضع هشدار داد و گفت: اگر این شرایط ادامه پیدا کند در آینده باید بخشی از این واحدها را به کمیته امداد معرفی کنیم.
از تجربیات اصناف استفاده شود
تفتی خطاب به یونس عالیپور، رئیس جدید سازمان بازرگانی قم اظهار داشت: ضمن احترامی که به تمامی اساتید دانشگاه و نخبگان اقتصادی قائلم از شما میخواهم که از تجربیات اصناف کمال استفاده را ببرید زیرا علم اساتید دانشگاهی مربوط به محیط غربی است ولی تجربه اصناف مربوط به همین بازار است.
وی دلیل موفقیت جمشیدیها مدیر قبلی را در همکاری با اصناف دانست و تأکید کرد: اگر میبینیم که رئیس قبلی در کار خود موفق بود به دلیل همکاری با اصناف بوده است و رمز موفقیت اصناف و دولت در همکاری این دو است.
تفتی با تأکید بر نقش بخش کارشناسی در بهتر انجام شدن امور از رئیس جدید این سازمان خواست تا این بخش را تقویت کند.
نقشه نمایشگاه در 3 ماه آینده تکلمیل میشود
وی در رابطه با نمایشگاه دائمی قم نیز گفت: در زمینه نمایشگاه تاکنون کارهای خوی انجام شده است و ظرف 3 ماه آینده نقشه قطعی آن ارائه خواهد شد و ما اعتقاد داریم یک بار کلنگ میزنیم و آن یکبار هم به کار را به اتمام میرسانیم.
وی در پایان از زحمات جمشیدیها تشکر کرد و گفت: ایشان و ظایف خود را بخوبی انجام داد که البته این مسئله به معنی نبود نقص نیست و امیدوارم عالیپور بتواند وظایف خود را به درستی انجام داده و از توفیق خدمت در استان به خوبی استفاده کند.
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