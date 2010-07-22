دست مددجویان کهریزک به مسئولان نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بهزیستی جشن بزرگی در آسایشگاه سالمندان و معلولان کهریزک برگزار شد. این مراسم که به قصد پخش از شبکه سیما ضبط می شد دو سخنران داشت و برگزار کنندگان آن بیشتر با برنامه هایی همچون تئاتر طنز، تقلید صدا و شعبده بازی در صدد ایجاد فضایی مفرح و شاد میان مددجویان بودند در حالی که هنگام اجرای برنامه ها کمتر مددجویی لبخند بر لب داشت.

700 هزار تومان هزینه ماهیانه نگهداری از یک مددجو در آسایشگاه کهریزک

در ابتدای این مراسم صوفی نژاد مدیرعامل آسایشگاه سالمندان و معلولان کهریزک با بیان اینکه این آسایشگاه 38 سال قبل به همت دکتر حکیم زاده رئیس وقت بیمارستان فیروزآبادی شهرری ایجاد شد گفت: آسایشگاه کهریزک 38 سال قبل با سه اتاق و فضای مخروبه همراه با 6 مددجو کار خود را آغاز کرد و امروز این مجموعه به وسعت 180 هزار مترمربع زیربنا بیش از یکهزار و 850 مددجو را زیر پوشش خود قرار داده است.

وی افزود: آسایشگاه کهریزک با 861 پرسنل و 100 پزشک متخصص 900 سالمند و 100 بیمار مبتلا به MS را تحت پوشش خود قرار داده است.

صوفی نژاد با اشاره به اینکه هزینه سالیانه آسایشگاه حدود 13 میلیارد تومان است گفت: یک میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه آسایشگاه توسط سازمان بهزیستی و بیش از 90 درصد آن را خیرین تامین می کنند در حالی که هزینه نگهداری از هر مددجو در آسایشگاه کهریزک ماهیانه 700 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار بانوی نیکوکار سالانه کمکهای مادی و معنوی خود را به آسایشگاه هدیه می کنند گفت: در میان خیرین پزشکان، سرمایه داران، مدیران و چهره های ماندگاری هستند که بدون جلب توجه و دیده شدن در طول هفته به آسایشگاه آمده و به مددجویان برای استحمام و گردش کمک می کنند.

مدیرعامل آسایشگاه کهریزک اظهار داشت: مددجویان این آسایشگاه از تمام نقاط ایران پذیرش شده اند و فضای آسایشگاه و سلامت و قداست مادران و پدران سالمند و معلول موجب شده تا این مکان به عنوان یک مکان مقدس در ذهن و جان ایرانیان حک شود.

وی افزود: ماه محرم دسته های سینه زنی و زنجیرزنی و ماه رمضان و اعیاد مذهبی خیل کثیری از ایرانیان از داخل و خارج از کشور به این آسایشگاه می آیند و هر ساله در عید قربان بیش از دو هزار گوسفند قربانی می کنند.

صوفی نژاد از خیرین درخواست کرد تا حمایتهای خود را برای ساخت بزرگترین و مجهزترین مکان قرنطینه در فضای آسایشگاه کهریزک برای اسکان سالمندان در هفته اول اقامت دریغ نکنند.

سیاست بهزیستی توسعه آسایشگاه سالمندان نیست

در ادامه این مراسم کرباسی معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی با بیان اینکه رویکرد و سیاست سازمان بهداشت جهانی به سالمندان مراقبت محض نیست گفت: مراکز نگهداری از سالمندان و معلولان باید به محلی برای حرفه آموزی، مهارتهای زندگی، شاد زیستن و آغازی برای زندگی دوباره سالمندان و معلولان تبدیل شوند.

وی افزود: سیاست سازمان بهزیستی کشور هنر درمانی، خانواده درمانی و آموزشهای مهارتی به مددجویان آسایشگاه نشین است تا در صورت تمایل به آسانی بتوانند در جامعه زندگی کنند.

حاشیه های جشن آسایشگاه کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود نوشته های خوشامد گویی روی پلاکاردها برای حضور احمد اسفندیاری رئیس سازمان بهزیستی، تنها کرباسی معاون پیشگیری از معلولیتها و بهداد مدیر روابط عمومی در این مراسم حاضر شدند در حالی که بسیاری از معلولان درخواست ملاقات و گفتگو با رئیس سازمان بهزیستی را داشتند ولی حتی مطوریان رئیس بهزیستی استان تهران هم نیامد.

نکته قابل توجه در این جشن این بود که پس از پایان جشن در حالی که برخی از مددجویان صدها انتقاد و پیشنهاد و درخواست از مسئولان سازمان بهزیستی داشتند مسئولان بدون توجه سالن را به قصد نهار ترک کردند.

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گزارش و عکس از سید هادی کسایی زاده