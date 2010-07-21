شوراهای راهبردی تئاتر در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در کشور و به ابتکار واحد هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از دی ماه 87 با نام شوراهای مشورتی تئاتر آغاز به کار کردند، دوره آزمایشی 18 ماهه خود را به پایان رسانده و با ابلاغ شیوه نامه اجرایی وارد فعالیت رسمی در قالب شورای راهبردی تئاتر شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: دوره 18 ماهه فعالیت این شوراها در شهرستانها فرصت خوبی برای آزمون و خطا و شناسایی نقاط قوت و ضعف احتمالی بود تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب و اخذ پیشنهاداتی از شهرستانها، شیوه نامه اجرایی این شورا تدوین و پس از تصویب در جلسه تخصصی کارشناسان هنری ادارات شهرستان ها با کارشناس مسئول هنرهای نمایشی و معاون هنری اداره کل، به ادارات تابعه ابلاغ شود.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در ادامه یادآور شد: شورای راهبردی تئاتر در دو سطح شهرستان و استان با حضور هنرمندان دانش آموخته و با سابقه تئاتر و همینطور چهره های شاخص جشنواره ای و اجرای عمومی در کنار کارشناسان هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها وظایف متعددی را در راستای تعالی هنر تئاتر در استان مازندران از طریق توجه به خرد جمعی عهده دار خواهند بود.

در حال حاضر این شوراها در مرحله معرفی اعضای خود بوده و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.