بايد در بودجه سال 84 ، از افزايش قيمتها به طور سيستماتيك جلو گيري كرد

عضو كميسيون برنامه بودجه در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر گفت : تورم 14 تا 15 مشكلات بسياري را براي مردم ايجاد كرده و در حال حاضر براي جامعه ، نرخ تورم زير 10 درصد ايده آل و در برنامه چهارم قابل دستيابي است.

رسول صديقي با بيان اينكه در شرايط موجود فقط بايد براي پايين آوردن نرخ تورم سعي كرد ، گفت : 80 درصد بودجه كشور جاري و 20 درصد آن عمراني است وباتوجه به غير قابل اجتناب بودن بودجه هاي جاري ، براي جلوگيري از افزايش قيمتها بايد بودجه هاي عمراني را لغو كرده و به اين امر اختصاص داد.

صديقي در ادامه اظهار داشت : كاهش بودجه هاي عمراني صدمات و زيان هاي بسياري از جمله بيكاري را دربر خواهد داشت و اين اقدام براي جلوگيري از افزايش قيمتها به هيچ وجه مطلوب نيست، بنابر اين كاهش قيمتها كاري بسيار مشكل وغير ممكن به نظر مي رسد.

وي خاطر نشان كرد : بايد افزايش قيمتها در بودجه سال 84 را در نظر گرفت كه واقعا از افزايش قيمت بسياري از كالاها به صورت سيستماتيك جلو گيري شود نه اينكه در نيمه سال تمام برنامه ها و بودجه ريزيها راتغيير داد وهرج ومرج در اقتصاد كشور ايجاد كرد.

عضو كميسيون برنامه وبودجه در خصوص قيمت بنزين در سال 84 گفت : اينكه گفته مي شود قيمت بنزين در سال آينده نصف خواهد شد امكان پذير نيست ودراين صورت بسياري از پروژه ها را بايد تعطيل كرد ، ولي حداقل مي توان از افزايش قيمت بنزين جلوگيري كرد.

وي در مورد افزايش قيمت سرسام آور برخي از كالاهاي حساس گفت: به عنوان مثال ، در حال حاضر قيمت ميوه با افزايش زيادي مواجه شده و از دلايل عمده اين افزايش قيمت ، سرمازدگي است كه 90 درصد آن متوجه محصولات باغي شده است.

صديقي ادامه داد : اگر در اين حالتهاي اضطراري ، قيمت كالاي حساسي دچار نابساماني شده ، بايد از محل حوادث غير مترقبه ، بودجه اي براي آن در نظر گرفته شود و در اين مورد هم نبايد بودجه ريزيها برهم زده شود.

وي افزود: بايد واقعيات و ميزان در آمدها وهزينه ها به مردم گفته شود وبا وعده هاي بيش از حد ، نبايد مطالباتي در مردم ايجاد كرد كه در آينده نتوان پاسخگوي اين مطالبات بود.

صديقي در پايان خاطر نشان كرد: نارضايتي هاي موجود از كمبودها نيست ، نگراني مردم از تبعيضهاست كه با از بين بردن تبعيضها ، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.