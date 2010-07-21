کشورهای مستقل تحت تاثیر فشار آمریکا قرار نگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیائویان شیه سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با حجتالاسلام حسین سبحانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در محل شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار سبحانینیا با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش همکاریهای دوستانه فیمابین، اظهار داشت: دو کشور از ظرفیتهای بالایی برای تعمیق مناسبات دوستانه خود در زمینههای مختلف برخوردارند.
وی در این راستا نقش مجالس دو کشور و همکاریهای پارلمانی را بسیار حایز اهمیت دانست و یادآور شد: مناسبات پارلمانی نقش مؤثری در تسهیل و تقویت روابط همه جانبه بین دو کشور خواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه صلحآمیز هستهای ایران ، صدور قطعنامههای اخیر شورای امنیت علیه ایران را غیرعادلانه و مغایر با تمامی مقررات و قوانین بینالمللی دانست و افزود: از آغاز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، جمهوری اسلامی بارها شاهد اینگونه اقدامات خصمانه بوده است، اما هیچگاه در عزم و اراده ملت مسلمان و غیور ایران برای دستیابی به اهداف والای انقلاب اسلامی خللی پدید نیامده است.
وی افزود: از کشورهای مستقل انتظار میرود، تحت تأثیر اینگونه فشارهای غیر قانونی و ناعادلانه آمریکا قرار نگیرند.
سبحانینیا در ادامه با ذکر اینکه بیانیه تهران بیانگر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: چنانچه آمریکا بخواهد در این خصوص بهانهجویی کند، ملت ایران برای تأمین نیازهای خود از جمله تأمین سوخت نیروگاه هستهای و سایر اهداف صلحآمیز در زمینه دارویی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در ادامه این دیدار شیائونشیه سفیر چین در تهران نیز ضمن تأکید بر اهمیت توسعه و تقویت روابط پارلمانی در سطوح مختلف، خواستار گسترش هر چه بیشتر این ارتباطات شد.
شیائویان شیه در بخش دیگری از سخنان خود به تلاشهای کنونی کشور متبوعش در خصوص ایجاد تأخیر در انجام قطعنامه و کاستن فشار تحریمها بر جمهوری اسلامی ایران کرد و روابط همه جانبه کشورش با جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینههای سیاسی و اقتصادی را در شرایط بسیار مطلوبی قلمداد کرد.
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