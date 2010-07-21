کشورهای مستقل تحت تاثیر فشار آمریکا قرار نگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیائویان شیه سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا عضو ‏هیئت رئیسه مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در محل شورای اسلامی دیدار و گفتگو ‏کرد.

در ابتدای این دیدار سبحانی‌نیا با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش همکاری‌های دوستانه فیمابین، ‏اظهار داشت: دو کشور از ظرفیت‌های بالایی برای تعمیق مناسبات دوستانه خود در زمینه‌های مختلف ‏برخوردارند.

وی در این راستا نقش مجالس دو کشور و همکاری‌های پارلمانی را بسیار حایز اهمیت دانست و یادآور ‏شد: مناسبات پارلمانی نقش مؤثری در تسهیل و تقویت روابط همه جانبه بین دو کشور خواهد داشت. ‏

عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ، ‏صدور قطعنامه‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران را غیرعادلانه و مغایر با تمامی مقررات و قوانین ‏بین‌المللی دانست و افزود: از آغاز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، جمهوری اسلامی بارها شاهد ‏اینگونه اقدامات خصمانه بوده است، اما هیچ‌گاه در عزم و اراده ملت مسلمان و غیور ایران برای دستیابی به ‏اهداف والای انقلاب اسلامی خللی پدید نیامده است. ‏

وی افزود: از کشورهای مستقل انتظار می‌رود، تحت تأثیر اینگونه فشارهای غیر قانونی و ناعادلانه آمریکا ‏قرار نگیرند. ‏

سبحانی‌نیا در ادامه با ذکر اینکه بیانیه تهران بیانگر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: ‏چنانچه آمریکا بخواهد در این خصوص بهانه‌جویی کند، ملت ایران برای تأمین نیازهای خود از جمله تأمین ‏سوخت نیروگاه هسته‌ای و سایر اهداف صلح‌آمیز در زمینه دارویی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی اقدام لازم ‏را به عمل خواهد آورد. ‏

در ادامه این دیدار شیائون‌شیه سفیر چین در تهران نیز ضمن تأکید بر اهمیت توسعه و تقویت روابط ‏پارلمانی در سطوح مختلف،‌ خواستار گسترش هر چه بیشتر این ارتباطات شد. ‏

شیائویان شیه در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های کنونی کشور متبوعش در خصوص ایجاد تأخیر ‏در انجام قطعنامه و کاستن فشار تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران کرد و روابط همه جانبه کشورش با ‏جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی را در شرایط بسیار مطلوبی قلمداد کرد.