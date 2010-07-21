اعضای باند سرقت از 40 عابربانک تبریز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سرهنگ صمد فرامرزی افزود: در پی اعلام شکایت متعدد مبنی بر سرقت از عابر بانکها در حین دریافت وجه به دفعات متوالی وشیوه خاص رسیدگی به موضوع دردستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: به منظور شناسایی سارقان اکیپ عملیاتی ویژه توسط پلیس آگاهی تشکیل و به مناطقی که اکثرسرقتها در آن اتفاق افتاده بود اعزام شدند.

سرهنگ فرامرزی خاطرنشان کرد: با انجام عملیات کنترلی نا محسوس یکی از سارقان بنام احد.م 28 ساله در حین سرقت وجه نقد دریافت شده توسط مردی مسن دستگیر و به منظور انجام باز جویی به مقر پلیس آگاهی انتقال داده شد.

وی گفت: متهم در بازجویی ها ابتدا از بیان حقیقت امتناع و اذغان می کرد که قصد سرقت نداشته و هدفش کمک به ایشان دردریافت وجوه بوده است ولی بعد ازاینکه تصاویر ضبط شده با دور بینهای مدار بسته عابر بانک را مشاهده نمود لب به اعتراف گشودو در تحقیقات تکمیلی به ارتکاب 40 فقره سرقت از عابر بانکها با همراهی دو نفر دیگر بنام فیروز – ب 39 ساله و فرج- ع 65ساله اعتراف کرد که بلافاصله محل اختفاء همدستان وی نیز شناسایی شد و به صورت غافلگیرانه دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در خصوص شگرد سارقان اعلام داشت: سارقان با پرسه زدن در حوالی بانکها و شناسایی افرادی که آگاهی کامل با نحوه عملکرد دستگاههای خودپرداز ندارند به بهانه کمک به آنها مشخصات کارت را دریافت و اقدام به تخلیه موجودی حساب بانکی می نمودند.

سرهنگ فرامرزی در خاتمه گفت: هر سه نفر سارق حرفه ای پس از تشکیل پرونده جهت سیر مذاحل قانونی به مراجع قضایی اعزام و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.