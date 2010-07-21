اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم آمادگی جسمانی بانوان صنعت آب و برق استان یزد با حضور در مسابقات کشوری آمادگی جسمانی شرکت‌های تابعه که در خراسان رضوی برگزار شد، به مقام قهرمانی دست یافت.

این رقابتها که در محل مجتمع فرهنگی - ورزشی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و به میزبانی این شرکت برگزار شد، تعداد 19 تیم از سراسر کشور حضور یافتند و در رده‌های سنی مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بر اساس این گزارش، در این دوره از مسابقات، رقابت‌ها فشرده بود و تیم‌ها با آمادگی بیشتری نسبت به دفعات قبل حضور یافتند.

تیم آمادگی جسمانی صنعت آب و برق استان یزد با تمرینات سخت و فشرده توانست بهترین نتیجه را در این دوره از رقابتها بگیرد و چهار نفر از پنج نفر شرکت‌ کننده توانستند در رده‌ های سنی مختلف حائز مقام شوند.

در این رقابتها مهین فردزاده و شهربانو مظفری از شرکت برق منطقه‌ای یزد مقام اول، لیلا برزگر از شرکت مدیریت تولید برق یزد رتبه دوم و معصومه حریریان از شرکت برق منطقه‌اییزد رتبه سوم را کسب کردند.

کاپ اخلاق مسابقات والیبال کشور نصیب خواهران جهاد کشاورزی یزد شد

مرحله سوم از نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور خواهران در دو رشته ورزشی والیبال و تنیس روی میز برگزار شد.

در این رقابتها خواهران شاغل و همسران شاغلان جهاد کشاورزی در قالب 14 تیم از مراکز تابعه وزارت جهاد کشاورزی به مدت پنج روز به صورت انفرادی و تیمی برگزار شد.

این رقابتها به میزبانی استان قزوین برگزار شد و در آن تیم والیبال خواهران سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در نخستین دوره شرکت خود موفق به کسب مقام چهارم شد.

این تیم همچنین کاپ اخلاق این دوره از رقابتها را نیز از آن خود کرد

دعوت از مربی فوتبال یزدی برای شرکت در دوره آموزش مربیگری درجه A

از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان، محمود امیری از مربیان فوتبال یزد برای حضور در دوره آموزش مربیگری درجه A کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران دعوت شد .

این دوره 12 روزه با حضور 30 مربی از مناطق مختلف کشور و زیر نظر فریدون معینی و مرتضی محصص برگزار می ‌شود.

مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان یزد در ماه رمضان ادامه می‌ یابد

مسئول واحد مسابقات هیئت فوتبال استان یزد گفت: تمامی مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان یزد در طول ماه مبارک رمضان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

حسن تبریک خاطرنشان کرد: بر اساس طرح آسیا ویژن و تقویم اجرایی، این مسابقات باید در زمان مقرر به پایان برسد.

وی بیان داشت: در طول ماه مبارک رمضان این مسابقات شب هنگام برگزار می‌ شود.