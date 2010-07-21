عشایر کشور سالانه 190 هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، ایران پاک عصر چهارشنبه در جریان بازدید از طرحهای امور عشایری شهرستان اشنویه افزود: 25 درصد مواد پروتئینی تولیدات دامی و و 35 درصد صنایع دستی کشور به خانوارهای عشایری اختصاص دارد.

وی از افزایش فعالیت تعاونی های عشایر کشور در طول سالجاری خبرداد و بیان داشت: بر اساس برنامه های دولت برای توسعه و توجه به مناطق محروم و عشایری فعالیت، تمام تشکلهای تعاونی بر تولید فرآورده های دامی، لبنی و صنایع دستی خرید و عرضه مستقیم انها در بازار مصرف متمرکز شده است.

ایران پاک اضافه کرد: عمده فعالیت این تشکلها در سال 85 به چهار قلم فرآورده محدود می شد که هم اکنون به 34 قلم رسیده است.

رئیس امور تعاونی های مصرف عشایر کشوربا اعلام اینکه در استانهای کشور برای تولید 185 هزار تن خوراک دام توسط تشکلهای تعاونی عشایری ظرفیت سازی شده است، افزود: این تعاونیها کنسانتره خوراک دام را تولید و به بازار عرضه می کنند.