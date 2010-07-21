98 درصد جمعیت اردبیل از گاز طبیعی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نقی کمالی عصر چهارشنبه در جلسه توسعه شبکه گاز استان اظهار داشت: میزان بهره مندی از گاز طبیعی در روستاها نیز بالغ بر 15 درصد است.

وی با بیان اینکه از مجموع 26 شهر استان به 22 شهر گازرسانی شده است، اضافه کرد: از تعداد هزار و 722 روستای استان نیز 220 روستا در اردبیل تحت پوشش گاز طبیعی هستند که این تعداد در سال جاری و سال آینده به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی، جلوگیری از تخریب درختان و جنگلها و صیانت از محیط زیست را از جمله سیاستهای توسعه گازرسانی به روستاها عنوان کرد.

913 هزار نفر از جمعیت اردبیل تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند

وی با اشاره به اجرای سه هزار و 630 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی در استان افزود: تاکنون بیش از 141 کیلومتر خط انتقال گاز نیز در استان اردبیل اجرا و به بهره برداری رسیده است.

کمالی نصب 137 هزار و 770 علمک گاز، ایجاد 246 ظرفیت اشتراک پذیری، پذیرش 233 هزار و 900 مشترک و اخذ گواهینامه های ISO 14001،ISO 9001 وOHSAS 18001 را از جمله مهمترین فعالیتهای این شرکت در اردبیل عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با این میزان اقدامات و فعالیتها، در حال حاضر بیش از 227 هزار و 520 خانوار تحت پوشش قرار خدمات این شرکت قرار داشته و 913 هزار و 620 نفر از جمعیت استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

کمالی ابراز داشت: این شدکت علاوه بر گازرسانی به واحدهای مسکونی و تجاری، گازرسانی به صنایع و مصرف کنندگان عمده را نیز به منظور توسعه اقتصادی استان و حمایت از صنایع و اشتغالزایی تحت پوشش خدمات خود قرارداده است.

42 جایگاه سی ان جی در استان اردبیل فعال است

وی متذکر شد: گازرسانی به بیش از 300 مورد از صنایع و مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی از جمله کارخانه سیمان، شهرکهای صنعتی، کارخانه آرتاویل تایر، کشتارگاه صنعتی، جایگاه های سی .ان.جی، فرودگاه اردبیل، بیمارستانها، پادگانها، مجتمعهای مسکونی و... در همین راستا بوده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان یا اشاره به احداث 42 جایگاه سی ان جی در سطح استان و در دست اجرا بودن 13 جایگاه دیگر خاطر نشان کرد: بزودی شاهد جشن گازدار شدن تمامی شهرهای استان اردبیل خواهیم بود.

وی در پایان با بیان اینکه عملیات گازرسانی در این استان از سال 1368 آغاز و شهر اردبیل به عنوان اولین شهر به شبکه گاز طبیعی کشور متصل شده است، از چاپ کتابی با عنوان "آشنایی با شرکت ملی گاز ایران" در تهران خبر داد و خاطر نشان کرد: اطلاعات مربوط به شرکت گاز استان اردبیل نیز به صورت کامل در این کتاب درج خواهد شد.