قیمت بلیط های ورزشگاه آزادی دو برابر شد / طرفین جایگاه 8 هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال با توجه به آئین نامه رابطه باشگاه ها با لیگ، مبنی بر اینکه بلیط فروشی کلیه مسابقات توسط سازمان لیگ با کمک هیئت های فوتبال استانی انجام می شود، قیمتهای تصویب شده توسط فدراسیون و سازمان لیگ در خصوص بلیط مسابقات لیگ برتر و مرحله دوم حذفی کشور به شرح زیر اعلام می شود:

الف:ورزشگاه آزادی

1- طبقه اول: زیر و طرفین جایگاه 8000 تومان

2- طبقه اول: روبه روی جایگاه و پشت دروازه ها4000 تومان

3- طبقه دوم: تمامی جایگاهها2000 تومان



ب:سایر ورزشگاهها در سطح کشور:

یکی از قیمتهای تعیین شده در بندهای 3 و2 موضوع(الف) بنا به تقاضای کتبی هیئت فوتبال استان برگزار کننده مسابقه می باشد.

قیمت بلیط های ورودی به ورزشگاه آزادی در شرایط افزایشی دو برابری نسبت به سال گذشته داشته که تماشاگران فصل گذشته حضور کم رنگ تری نسبت به دوره های گذشته در ورزشگاه ها داشتند.

فصل گذشته بلیط های ورودی به ورزشگاه آزادی یک هزار تومان، 2 هزار تومان و 4 هزار تومان بود که برای لیگ دهم دو برابر شده است.