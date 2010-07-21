صادرات صنایع دستی قم باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل بازرگانی استان قم در سخنانی محصولات استان قم در عرصه صنایع دستی و محصولات فرهنگی را قابل ارائه در سطح ملی و فراملی و دارای بازارهای مناسب دانست و گفت: امیدواریم با اقدامات مناسب در این خصوص و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی در دیگر کشورها، در آینده‌ای نزدیک شاهد جهش صادرات در استان قم باشیم.



موسی‌پور خاطرنشان کرد: اندکی ناهماهنگی و بی‌نظمی در وظایف و مأموریت‌های وزارت بازرگانی در زندگی مردم و رونق اقتصادی کشور خلل ایجاد می کند.



وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور تصریح کرد: دولت با شجاعت و تدبیر در این عرصه وارد شده و وزارت بازرگانی در اجرای هرچه بهتر این طرح نقش اساسی ایفا می‌کند.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با بیان اینکه وزارت بازرگانی وظیفه مهم جلب رضایت عمومی مردم را بر عهده دارد، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات بهنگام در وزارت بازرگانی مسیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با کمترین مشکل هموار خواهد شد.



وی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات مدیرکل سابق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: تغییر در سطح مدیریتی دستگاه‌های اجرایی پس از گذشت زمان و فرصت برای ارائه توانمندی‌های مدیر، می‌تواند مثبت بوده و موجبات تحرک و طراوت بیشتر مجموعه را فراهم بیاورد.