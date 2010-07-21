رایزنی بارزانی با صدر و علاوی برای تسریع تشکیل دولت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، مسعود بارزانی در تماسهای جداگانه با مقتدی صدر رهبر جریان صدر و ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه، بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت و برطرف شدن موانع پیش روی روند سیاسی عراق تاکید کرد.



یک منبع در منطقه کردستان در این باره گفت : مقتدی صدر و علاوی در این تماسهای تلفنی، دیدگاههای خود را درباره افزایش تلاشهای گروههای سیاسی عراق برای دستیابی به توافق مشترک بر اساس اصل مشارکت بدون کنار گذاشتن هیچ طرفی از روند سیاسی و نجات عراق از بحران کنونی مطرح کردند.



به گفته این منبع، صدر و علاوی و بارزانی در این تماسهای تلفنی درباره راههای دستیابی به فرمول نهایی تشکیل دولت بحث و تبادل نظر کردند.



بارزانی نیز در این تماسهای تلفنی، آمادگی گروههای سیاسی منطقه کردستان را برای همکاری مستمر با هدف حل بحران سیاسی و تسریع در تشکیل دولت جدید عراق مورد تاکید قرار داد.



خاطر نشان می شود مقتدی صدر و ایاد علاوی در دمشق با یکدیگر دیدار کردند، صدر و علاوی همچنین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار کردند و موضوع تشکیل دولت جدید عراق را با وی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



شب گذشته نیز سومین دیدار میان ایاد علاوی و نوری المالکی رئیس دولت قانون در بغداد برگزار شد.