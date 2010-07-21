رقابتهای تنش زا در اتحادیه اروپا ؛ رهاورد شش ماه اجرای لیسبون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی به این موضوع پرداخت و نوشت: از زمان اجرایی شدن قرارداد لیسبون در اتحادیه اروپا مبارزات قدرتی جدیدی در این اتحادیه شکل گرفته است.

در ادامه این مطلب آمده است : اتحادیه اروپا یک نیم سال را با قرارداد لیسبون سپری کرد. این در حالی است که در دوران ریاست دوره ای اسپانیا بر اتحادیه اروپا که با این نیم سال مقارن شده بود و باید برای شکوفایی اتحادیه اروپا و همکاری های جدید دوران مناسبی باشد هیچ رویداد مهمی رخ نداد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه این نیم سال همراه با بحران یورو بود، نوشت : اروپا درست در لحظه ای که می خواست یک پله در راستای هماهنگی بیشتر بالا برود، در حاشیه یک از هم گسیختگی و شکاف جدید قرار گرفت. قرارداد لیسبون نه تنها تا به حال قدرت و دستاورد امیدوار کننده ای را برای این اتحادیه به همراه نداشته است، بلکه برعکس هشت ماه بعد از اجرایی شدن این قرارداد مبارزات قدرتی داخلی و جدیدی در اتحادیه اروپا شکل گرفته است.

نویسنده در ادامه در راستای به وجود آمدن مبارزات قدرتی در اتحادیه اروپا بعد از اجرایی شدن پیمان لیسبون نوشت : جزئی ترین مورد آن همکاری همزمان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا و مقامات جدید این اتحادیه از جمله رئیس دائمی و وزیر امور خارجه آن بود.

نخست وزیر اسپانیا اولین کسی بود که به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا باید خود را با چنین شرایط جدیدی وفق می داد و از جمله مشکلاتی که در این دوران به وجود آمد این مسئله بود که چه کسی باید در نشست سران جی بیست سخنرانی کند.

"هرمان وان رومپوی" رئیس دائمی اتحادیه اروپا خیلی زود این موضوع را آشکار کرد که می خواهد از ابزار ریاست دائمی بر اتحادیه اروپا و قدرت این مقام به خوبی استفاده کند و مدت کوتاهی بعد از عهده داری این منصب در فوریه گذشته یک نشست ویژه اقتصادی برگزار کرده و سریعا به کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد تا با سران این کشورها بیشتر آشنا شود.

با این وجود پیدا کردن نقش و وظیفه اصلی برای "رومپوی" خیلی سخت بود. زمانی که صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه درباره مسئله کمک به بحران یونان با هم اختلاف نظر داشتند، رومپوی پیشنهاد داد که می تواند نقش میانجی را ایفا کند، اما این اعلام وی هیچ استقبالی را به همراه نداشت.

بعدها نیز بحران مالی اروپا، ریاست در گروه کاری اصلاح بحران یورو را نصیب رومپوی کرد . وی تا به حال بی سرو صدا بر این گروه ریاست کرده است، اما اینکه در کدام موضوعات می تواند نظر شخصی خود را ارائه دهد را هنوز کشف نکرده است!

نویسنده در ادامه اظهار داشت : یکی دیگر از میدانهای تنش زا در اتحادیه اروپا بعد از اجرایی شدن پیمان لیسبون مناسبات "وان رومپوی" با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا است. رومپوی در شب انتخابش به عنوان رئیس دائمی اتحادیه اروپا این تصور را داشت که یک تقسیم کار منصفانه بین او و "خوزه مانوئل باروسو" که هر دو در مقام ریاست بر این اتحادیه هستند اتفاق خواهد افتاد. این در حالی است که امروزه وقتی این دو رئیس در اتحادیه اروپا با هم به یک در بسته می رسند در این باره اختلاف دارند که به چپ بروند یا به راست.

این دو مقام در اتحادیه اروپا نتوانسته اند یک شیوه و روش مشترک برای شرکت در مجامع بین المللی را انتخاب کنند. در کمیسیون اتحادیه اروپا ریاست "وان رومپوی" بر مجمع سران این اتحادیه برای اصلاح بحران یورو با بدگمانی شدید بررسی می شود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: این مبارزات قدرتی در زمینه سیاست خارجی اتحادیه اروپا آشکارتر خود را نشان می دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا با تمام نیرو می خواهد در این زمینه ابزارهای مالی و خارجی را در آستانه تاسیس وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا برای خود نگه دارد. این در حالی است که از زمانی که "کاترین اشتون" وزیر امور خارجه این اتحادیه شده است اروپا در زمینه سیاست خارجی به ندرت خود را نشان داده است.

در ادامه این مطلب آمده است: تغییرات بزرگ دیگری نیز که در راستای تقویت پارلمان اروپا بعد از اجرایی شدن پیمان لیسبون انجام شد است نیز بدون مبارزات قدرتی نبوده است. در این میان پارلمان اروپا نیز می خواهد قدرت خود را به کشورهای عضو این اتحادیه نمایش دهد.

در حالی که از نظر قرارداد لیسبون تقویت پارلمان اروپا باید در راستای خواست شهروندان باشد، اما در حقیقت بسیاری از نمایندگان پارلمانی در این اتحادیه به متحدی برای کمیسیون و نه دولتهای عضو خود تبدیل شده اند. به این ترتیب پارلمان اروپا در راستای کم کردن نفوذ حکومتهای اروپایی در وزارت امور خارجه جدید اتحادیه اروپا سهم دارد.

