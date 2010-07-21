پیروزی پرسپولیس برابر تیم نیروی زمینی در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر آماده می کند، عصر امروز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی برابر تیم نیروی زمینی به پیروزی 5 بر صفر دست یافت.

در این دیدار که در زمین مجموعه ورزشی شرکت واحد برگزار شد، کریم باقری، علیرضا محمد، تیاگو( دو گل) و مجتبی زارعی برای پرسپولیس گل زدند.

در این دیدار مربیان دو تیم از بازیکنان زیادی استفاده کردند که البته در این میان تیم دسته اولی نیروی زمینی تعویض های بیشتری انجام داد و بازیکنان تستی بیشتری را آزمایش کرد.

شاگردان علی دایی در نخستین دیدار خود در دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باید روز 5 مردادماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز بروند.