احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر درباره دلایل مشارکت گسترده پیمانکاران و سازندگان چینی در پروژه های مختلف صنعت نفت و گاز ایران، گفت: بخشی از حضور شرکتهای چینی در طرحهای نفتی کشور به پیمانکاران و سازندگان داخلی و بخشی دیگر به آن به شرکت ملی نفت ایران بر می گردد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه سازندگان و پیمانکاران داخلی در اجرای پروژه های مختلف نفت و گاز باید 3 عامل مهم قیمت مناسب، زمان بندی اجرا و کیفیت را مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: اگر از نظر برنامه زمان بندی و یا هزینه های اجرا تفاوت پیمانکاران داخلی با سایر شرکتهای خارجی از جمله چینی 10 تا 15 درصد باشد این فاصله قابل جبران است.

معاون وزیر نفت افزود: اما اگر این فاصله به 50 درصد برسد اجرای طرحهای مختلف نفت و گاز بر اساس استانداردها و برنامه زمان بندی تعریف شده قابلیت اجرا نخواهد بود.

این مقام مسئول یکی از راهکارهای بومی سازی طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری و مدیریت پروژه های مختلف نفت و گاز کشور ایجاد یک تغییر ساختاری در شرکت ملی نفت، سازندگان و پیمانکاران داخلی عنوان کرد و یادآور شد: از سوی دیگر کارفرمایان نفتی باید اطلاعات فنی مورد نیاز را در اختیار پیمانکاران و سازندگان ایرانی برای بومی سازی و ایجاد خط تولید انبوه تجهیزات در داخل کشور قرار دهند.

قلعه بانی همچنین با امتناع از اعلام ظرفیت تولید نفت خام ایران، خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران بر اساس برنامه تعیین شده اقدام به تولید نفت می کند.

به گزارش مهر، سازمان اوپک اخیرا با انتشار گزارشی از کاهش بیش از 10 هزار بشکه ای تولید نفت خام ایران در خرداد ماه (ژوئن 2010 میلادی) خبر داده و اعلام کرده است: در این مدت ظرفیت تولید روزانه نفت خام ایران به سه میلیون و 738 هزار بشکه رسیده است.

این در حالی است که هفته جاری با راه اندازی چند طرح جدید نفتی در خلیج فارس مجموعا ظرفیت تولید نفت ایران روزانه 5 هزار بشکه افزایش یافته است.