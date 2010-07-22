گندم مازاد برنیاز گندمکاران زنجانی در 22 مرکز خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از 29 خرداد نیز کار خرید و حمل آن به مراکز ذخیره آغاز شده است و خرید گندم از کشاورزان استان نیز تا اواخر آذر ماه سال جاری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مناسب آب و هوایی و همچنین میزان بارش باران در استان در سال زراعی جاری، پیش بینی می شود که بیش از350 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان این استان خریداری شود.

صدری افزود: میزان گندم تولیدی در استان زنجان در سال جاری به بیش از 400 هزار تن می رسد که پیش بینی ما این است که حدود 350 هزار تن آن خریداری شود و خوشبختانه با توجه به جلسات مختلف از چند ماه قبل تاکنون اقدامات بسیار خوبی برای خریداری و ذخیره آن در استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان در خصوص نحوه و میزان پرداخت وجه گندم خریداری شده از کشاورزان تصریح کرد: در حال حاضر کلیه چک لیستها و فلاپیهای حاوی اطلاعات کشاورزان و میزان گندم خریداری شده از آنان به بانکها تحویل و در سیستم سامانه جام بانک ملت ثبت شده است و بهای خرید گندم از کشاورزان نیز ظرف 24 ساعت به حساب آنها واریز می شود.

صدری همچنین با اشاره به کاهش ازدحام و طول صف در مراکز خرید گندم خاطر نشان کرد: با افزایش تعداد شیفتها در مراکز پیک خرید گندم از جمله شهرستانهای زنجان و ابهر، هم اکنون شاهد کاهش صف در این شهرستانها هستیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان متوسط زمان انتظار برای تخلیه هر محموله گندم را کمتر از 10 ساعت اعلام کرد و افزود: رشد چشمگیر مراکز خرید گندم، تسریع و تسهیل ارائه خدمات به گندمکاران را نسبت به سالهای گذشته به دنبال داشته است.

صدری خاطر نشان کرد: بر اساس استعلام های به عمل آمده شهرستان خدابنده با پیش بینی تحویل حدود 100 هزار تن گندم رتبه اول خرید را در استان به خود اختصاص خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان مشکل چندانی در حوزه ذخیره سازی گندم ندارد، گفت: هر چند که میزان خرید از ظرفیت ذخیره سازی استان بیشتر است اما مجوزهای لازم برای حمل گندم مازاد استان به سایر مناطق کشور اخذ شده و این کار نیز آغاز شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده بین دستگاه ها و سازمانهای متولی امر در استان یادآور شد: خوشبختانه استان زنجان به نسبت جمعیت یکی از پنج استان تولید کننده گندم در سطح کشور به شمار می رود و امیدواریم که با افزایش حمایتهای بخش دولتی در سال آینده شاهد افزایش تولید گندم در این استان باشیم.