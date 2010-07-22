آب شیرین کن 100 هزار متر مکعبی بندرعباس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه راه اندازی این آب شیرین کن گامی اساسی در راستای تامین آب مورد نیاز بندرعباس خواهد بود، تصریح کرد: برای راه اندازی این پروژه نیاز است که اقدامات اولیه از جمله نظارت بر نحوه راه اندازی آن صورت گیرد که وزارتخانه و سازمانهای مربوطه بر تامین انرژی برق و ارزیابی زیست محیطی آن نظارت و موارد را رصد می کنند.

وی افزود: تمامی دستگاه های ذیربط برای تسریع در راه اندازی این آب شیرین کن آمادگی هر نوع همکاری را با این پروژه دارند که استانداری نیز همکاری خود را در این راستا اعلام می کند.

نصوری با تشریح جزئیات این پروژه با بیان اینکه این پروژه صرفا به دلیل تامین آب بندرعباس در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم این پروژه ظرف مدت 24 ماه تحویل دهیم که 14 ماه برای ساخت سازه پروژه زمان می برد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تمام استانداردهای زیست محیطی در آن لحاظ شده، بیان داشت: برای جلوگیری از صدمه به آبزیان دریایی درب ورودی سازه یا پروژه کلر ریخته می شود تا این آبزیان وارد دستگاه آب شیرین کن نشوند.

نصوری اجرای فاز اول پروژه را 700میلیارد تومان اعلام کرد گفت: برای تامین برق این پروژه 700 مگاوات برق مورد نیاز است که در این راستا پیشنهاد احداث نیروگاه 1000 مگاواتی به وزارت نیرو درخواست شده که 300 مگاوات آن تامین برق مورد نیاز بندرعباس اختصاص داده می شود.

وی گفت: این شرکت تمام تلاش خود را در راستای ساخت این پروژه انجام می دهد تا هر چه سریعتر آب شیرین مورد نیاز شهر بندرعباس را تامین کند.